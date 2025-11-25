Causa ANDIS: otra renuncia sacude el Ministerio de Economía
Otro funcionario del Ministerio de Economía presentó su renuncia en las últimas horas, vinculado a la causa que investiga las supuestas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de Javier Cardini, quien se desempeñaba como subsecretario de Gestión Productiva y es pareja de Ornella Calvete, quien renunció a su cargo en la Comisión del Área Aduanera Especial en Tierra del Fuego.
Ambos conviven y sus nombres forman parte de las escuchas de la Causa ANDIS, que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, por orden del juez federal Sebastián Casanello.
En este marco, la Justicia allanó el departamento que comparte con Ornella Calvete, quien es hija del empresario Miguel Ángel Calvete, detenido y acusado por el fiscal Picardi por el direccionamiento de concesiones y cobro de sobornos a empresas del área de salud.
En ese operativo en San Telmo, se encontraron U$S 700.000 que Ornella Calvete no pudo justificar, y que derivó en su salida del Ministerio de Economía.
Cabe recordar que la investigación se inició por los audios que se filtraron del ahora extitular del organismo de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que mencionaba a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem como parte del circuito de coimas.
Si bien Cardini no está imputado en la causa judicial, sí aparece mencionado en las planillas de Calvete, que forman parte del expediente judicial, por lo que desde la cartera a cargo de Luis Caputo le pidieron la renuncia.
Según el expediente de Picardi, que reflejan las escuchas al teléfono de Miguel Calvete, aparece Cardini en una transcripción como “el novio de Ornella”.
El fiscal acusa a Calvete, Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.