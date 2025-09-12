Causa ANDIS: Casanello ordenó congelar las cajas de seguridad de los dueños de Droguería Suizo Argentina
En el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Sebastián Casanello dispuso este jueves el congelamiento de las cajas de seguridad de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.
La medida se adoptó tras la indagatoria del consultor y ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien declaró ante la Justicia sobre sus conversaciones con el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a quien señaló por anticiparle la existencia de un sistema ilegal de recaudación basado en retornos indebidos.
Nuevos imputados en la trama
La orden también alcanzó al ex funcionario de la ANDIS Matías Garbellini, acusado de haber sido designado por Lule Menem como intermediario entre los Kovalivker y Spagnuolo. Según los investigadores, la familia empresaria habría sido la encargada de recolectar las presuntas coimas abonadas por los laboratorios.
Los audios filtrados de Spagnuolo fueron el puntapié que destapó el escándalo de supuesta corrupción dentro del organismo.
Fuga y hallazgos
La situación judicial de los Kovalivker se complica: Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia cuatro días después de haberse fugado de su domicilio en Nordelta, minutos antes de un allanamiento en el que se hallaron cajas de seguridad abiertas y vaciadas.
En paralelo, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi mantienen la causa bajo secreto de sumario, pero con indicios que agravan el cuadro para la empresa.
Crecimiento exponencial de contratos
Un dato que llamó la atención de los investigadores es el salto en los contratos de la Droguería Suizo Argentina con el Estado, que pasaron de $3.898 millones en 2024 a $108.299 millones en 2025, lo que representa un incremento del 2678% en apenas un año.
La pata política
Una de las líneas de investigación apunta a que el ex presidente Mauricio Macri habría facilitado el vínculo entre los Kovalivker y el entonces candidato presidencial Javier Milei, con el objetivo de que aportaran fondos a la campaña libertaria previo al balotaje de 2023 frente a Sergio Massa.