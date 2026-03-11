Categórica denuncia del diputado Paulón: “Adorni confesó delitos al decir que su esposa viajó en el avión presidencial”
El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, cuestionó este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que reconociera que su esposa Bettina Julieta Angeletti viajó en el avión presidencial durante la visita oficial del presidente Javier Milei a los Estados Unidos.
Según el legislador, esa admisión implicaría la posible comisión de delitos como malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la Ley de Ética Pública.
“En los primeros 10 segundos de la entrevista, cuando dijo ‘mi mujer viajó en el avión presidencial’, está confesando delitos graves como malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública, entre otros”, expresó Paulón en declaraciones a Splendid AM 990.
El diputado se refirió así al viaje que Angeletti realizó a Nueva York como parte de la comitiva que acompañó al presidente Milei en su visita a Estados Unidos.
Críticas e ironía del diputado
En tono irónico, Paulón comparó la situación con “el genio de la lámpara”, al señalar que la esposa del funcionario “tenía el deseo de viajar a Nueva York y él frotó la lámpara y se lo cumplió; eso sí, el genio hace milagros y después ve quién los paga”.
El legislador calificó además de “bochornosa” la entrevista radial en la que Adorni admitió el viaje y sostuvo que ya presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, además de una solicitud de acceso a la información pública para conocer detalles del traslado.
“El Estado no tiene un mecanismo para que se divida ‘a la romana’ la nafta del avión Tango 01 y entre todos pagamos una parte. Eso no existe”, afirmó.
Cuestionamientos al Gobierno
Paulón también acusó al Gobierno de actuar con “hipocresía”, al recordar que días atrás se anunció una resolución para restringir las comitivas oficiales y limitar el uso de vuelos en clase ejecutiva.
“Cuando él dice que Presidencia la invitó quiere decir que Adorni la invitó, porque la resolución firmada por Milei y Adorni delega en el jefe de Gabinete la facultad de autorizar excepciones”, sostuvo.
El diputado añadió que la situación resulta aún más cuestionable en el contexto económico actual, al señalar que ocurre “en un momento de enorme crisis donde la gente no llega a fin de mes, con fuerte endeudamiento en tarjetas para comprar comida y jubilaciones de alrededor de 400 mil pesos”.
Otros pedidos de explicación
Finalmente, Paulón señaló que Adorni también debería aclarar si viajó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un avión privado y quién financió ese traslado.
Según el diputado, un vuelo de esas características podría costar alrededor de 20.000 dólares, por lo que advirtió que, en caso de haber sido financiado por terceros, podría configurarse el delito de dádivas.