Castellaro Automotores se suma al programa de revitalización de espacios públicos en Paraná
La iniciativa se enmarca en la ordenanza Nº 9726, que promueve la colaboración entre el sector público y privado para mejorar los espacios comunes. En este contexto, Castellaro Automotores se integra al programa, que ya cuenta con la participación de otras empresas de la zona.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó: “El programa implica una visión de ciudad en la cual no todo lo hace el Estado, sino que también participan organismos privados, la sociedad civil y las empresas, contribuyendo al mantenimiento de los espacios públicos y al desarrollo de la ciudad”.
Además, Halle añadió: “Estamos felices de que la empresa tenga esa mirada y apueste a poner en valor esa zona, que se revitalizará con el Paseo de la Cultura y permitirá vincular el centro con el barrio”.
En tanto, Hugo Castellaro manifestó: “Estamos contentos de participar y colaborar con el embellecimiento del puente. Como paranaenses, nos sentimos parte de este proyecto que va a quedar muy lindo y esperamos que la gente lo cuide”.
La empresa asumirá la responsabilidad del mantenimiento y la puesta en valor del puente situado en la avenida Ejército, cerca de su cruce con Galán. Las tareas incluyen la recomposición del guardarrail con pintura amarilla, la reparación e incorporación de barandas en ambos senderos peatonales, así como la instalación de maceteros con vegetación y parquización en el área circundante.