Casta pura: “Equilibrios políticos” conviven en el directorio de YPF
El directorio de YPF reúne a exfuncionarios del Gobierno, aliados del oficialismo, referentes del mundo empresario y representantes provinciales. Durante la gestión de Javier Milei, la conducción de la petrolera estatal combina decisiones orientadas a la gestión empresarial con la necesidad de ordenar vínculos y administrar tensiones políticas.
El último movimiento en el directorio introdujo cambios relevantes. Se incorporaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -que renunció a sus honorarios-, y el exdiputado nacional de Pro Martín Maquieyra, en reemplazo de Eduardo Rodríguez Chirillo (exsecretario de Energía) y José Rolandi (exvicejefe de Gabinete), ambos desplazados del esquema central del Gobierno, que antes de cerrar su etapa en la administración pública tuvieron un paso por la petrolera estatal.
La nueva integración fue comunicada el 30 de enero a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados. Allí se estableció, además, que Adorni asumiera la llamada “acción de oro” o Clase A, con poder de veto, un rol que hasta entonces ejercía Guillermo Francos, quien continuará como integrante del directorio pese a que ya no forma parte del Gabinete. También permanece Lisandro Catalán, exministro del Interior, otro de los funcionarios desplazados que recaló en YPF.
El desembarco de Maquieyra responde a una lógica de alianzas. El exlegislador por La Pampa, con especialización en economía, energía y desarrollo sustentable, cumplió un rol relevante durante el debate de la Ley de Bases, donde una porción significativa del articulado estuvo vinculada a reformas energéticas. Tras actuar de mediador entre el oficialismo y la oposición, el Gobierno leyó su perfil como un activo. Pero su llegada al directorio de YPF funcionó también como un gesto hacia Cristian Ritondo, jefe de Pro en Diputados y su principal referencia política.
Ese movimiento contribuyó a distender un vínculo que venía tensionado entre Pro y la cúpula libertaria, tras el conflicto por los nombramientos de auditores generales realizados sin el aval del partido amarillo, que quedó fuera del organismo de control y denunció un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo. Pese a haber fortalecido su peso parlamentario, el oficialismo aún depende del acompañamiento de Pro para avanzar con su agenda de reformas.
La representación del Estado nacional en el directorio se completa con Gerardo Canseco, vinculado al sector sindical, y Eduardo Ottino, exejecutivo del Grupo Techint, una presencia que no pasa inadvertida en el actual contexto político.
La relación con Techint quedó expuesta luego de que el presidente calificara a su CEO, Paolo Rocca, como “Don Chatarrín de los tubitos caros”, tras la derrota del grupo en una licitación clave para la provisión de tubos de acero destinados a un gasoducto entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías.
El actual presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, también desarrolló buena parte de su carrera ejecutiva en Tecpetrol, otra compañía del holding que conduce Rocca, antes de asumir al frente de la petrolera estatal.
Además, integran el directorio cinco representantes provinciales: Guillermo Gustavo Koenig, por Neuquén -ministro de Economía y Producción del gobernador Rolando Figueroa, quien renunció a percibir honorarios-; Emiliano José Mongilardi, por Chubut, vinculado al sindicato petrolero; César Rodolfo Biffi, por Mendoza, con trayectoria como intendente, diputado y funcionario provincial; y José Daniel Álvarez, por Santa Cruz, aliado al gobernador Claudio Vidal.
La quinta banca provincial es rotativa y, por un período de seis meses, corresponde a Andrea Mariana Confini, por Río Negro. Confini fue secretaria de Energía y Ambiente de la provincia y es pareja del gobernador Alberto Weretilneck.
En cuanto a las remuneraciones, los honorarios de los miembros del directorio rondan los US$15.000 mensuales, según indicaron fuentes de la empresa. Son montos que se encuentran en línea con los que perciben directivos y ejecutivos de empresas petroleras de tamaño y volumen de operaciones comparables, tanto en la Argentina como en la región.