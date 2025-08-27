Caso Marcelo Corazza: el ex Gran Hermano, inculpado por abuso de menores, clama que es inocente
Este miércoles arrancó el juicio oral contra el productor televisivo y ex Gran Hermano, Marcelo Corazza, acusado de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores en el Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.
De acuerdo a los fiscales, Rolando Angelotti era el jefe de esta organización mientras que Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar eran miembros de la banda. Dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.
El caso se inició en octubre de 2022 por la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de allí comenzó la investigación que derivó en allanamientos en los domicilios de Angelotti, Charpenet, Mermet y Corazza.
“La prueba colectada nos permite sostener, además, que esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”, afirmó Rívolo en el requerimiento para elevar la causa a juicio.
Antes del inicio del juicio, el ex Gran Hermano habló con Intrusos y negó las acusaciones: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.
“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.