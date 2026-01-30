Caso $LIBRA: revelan el acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis
El empresario estadounidense Hayden Davis, especialista en memecoins y blockchain, firmó un acuerdo confidencial con el presidente Javier Milei para convertirse en asesor en tecnologías descentralizadas y blockchain en Argentina, según un documento al que accedió Clarín.
El acuerdo se concretó durante una visita relámpago de Davis a Argentina de apenas 38 horas, ocurrida el 30 de enero de 2025, quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA. Durante esa jornada, Davis se reunió en Casa Rosada con Milei y los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La reunión duró apenas media hora y derivó en un mensaje de Milei en su cuenta de X, donde presentaba a Davis como asesor.
El posteo fue replicado por Kelsier Ventures, la empresa de Davis, destacando la intención de “garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas” y confirmando que Kelsier asesoraba al presidente. El acuerdo fechado el 29 de enero fue firmado por Milei y Davis, redactado en español pese a que Davis apenas maneja el idioma.
Ese mismo día, dos billeteras cripto atribuidas a Davis enviaron 507.000 USDC cada una a una wallet identificada como de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que actuó como intermediario. Menos de tres horas después, Mellino transfirió los fondos a otra wallet señalada como CPE22, descrita por la fiscalía de Eduardo Taiano como una presunta “cueva cripto”.
El 14 de febrero, Davis lanzó el token $LIBRA, que pasó de 0,3 a casi 5 dólares tras un tuit de Milei, para luego desplomarse en poco más de una hora, afectando a miles de inversores. Ante las sospechas de posible estafa, Milei se desvinculó del proyecto y borró su publicación, aclarando que no estaba al tanto de los detalles del token.
Documentos y acuerdos previos
Según informó el periodista Hugo Alconada Mon, Davis ya tenía firmado un acuerdo desde noviembre de 2024 para asesorar al Estado argentino en blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas. Ese contrato contemplaba tres etapas: piloto, implementación y lanzamiento de la denominada ‘Currency (moneda) de Libertad’. Se estipulaban pagos iniciales de 300 mil dólares y seis cuotas de 250 mil dólares, con posibilidad de extender el vínculo si los beneficios superaban los 10 millones de dólares para abril de 2025.
La Comisión Investigadora del Congreso identificó una billetera virtual (CivUA) que habría recibido transferencias coincidentes con los pagos estipulados en el acuerdo, y luego redistribuyó fondos a otras wallets vinculadas a Novelli y Morales, confirmadas por el exchange OKX.
Un actor adicional es KIP Protocol, dirigido por el singapurense Julian Peh, vinculado al proyecto $LIBRA al momento de su lanzamiento. La firma negó estar al tanto del lanzamiento y deslindó a Milei en comunicados, aunque luego precisó que el mensaje inicial “estaba mal escrito” y que fue Novelli quien los invitó a participar y les envió instrucciones para desvincular al presidente del proyecto.
El acuerdo oficial Davis-Milei
El texto completo, fechado el 29 de enero de 2025, establece que Davis pone a disposición ad honorem sus servicios de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial, con el objetivo de implementar soluciones tecnológicas innovadoras en la economía digital argentina, tanto en el sector público como privado.
Entre los servicios detallados figuran:
- Automatización mediante contratos inteligentes, para optimizar procesos administrativos y contractuales.
- Digitalización de documentos públicos, como títulos de propiedad y certificados, mediante blockchain.
- Desarrollo de ecosistemas de innovación digital, impulsando startups y proyectos locales.
- Educación y capacitación para funcionarios en el uso y potencial de blockchain e IA.
El documento establece que el asesoramiento será gratuito, manteniendo la confidencialidad y pudiendo extenderse a materias adicionales dentro del ámbito de competencia de Davis. El acuerdo fue firmado por Hayden Mark Davis, cofundador de Kelsier, y por Javier Gerardo Milei, Presidente de la Nación Argentina.
El texto completo del acuerdo entre Davis y Milei
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025
Al Señor Presidente
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI
SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.
Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.
Documento de Propuesta de Asesoramiento
Propuesta General
Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:
- Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.
Servicios ofrecidos
El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:
- Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.
- Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.
- Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.
- Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.
Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.
Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.
Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.
Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.
Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.
Atentamente,
Hayden Mark Davis
Co-fundador Kelsier
Javier Gerardo Milei
Presidente de la Nación Argentina
PJB
Fuente: Clarín – Mariano Vidal