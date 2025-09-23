Caso $Libra: la oposición pedirá a la Justicia que obligue a testigos a declarar
La comisión especial investigadora del caso $Libra volvió a reunirse en la Cámara de Diputados y, tras un nuevo faltazo de todos los funcionarios citados, la oposición aprobó solicitar a la Justicia que obligue a dos testigos a comparecer.
“Constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Alejandro Melik y María Florencia Zicavo tengan que comparecer recurriendo al auxilio de la fuerza pública”, leyó en la moción el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Melik es titular de la Oficina Anticorrupción y Zicavo estuvo al frente de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno para analizar la presunta estafa con criptoactivos. Ambos se negaron a asistir bajo el argumento de que ya existe una investigación judicial en curso sobre el mismo tema.
En su escrito, Zicavo sostuvo que la Cámara “ha duplicado de manera exacta el objeto de una investigación penal en trámite ante la Justicia federal” y que, por lo tanto, se ha “inmiscuido en atribuciones constitucionales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”.
Citaciones y ausencias
Este martes 23 también estaba prevista la primera citación a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para responder preguntas de la oposición. Sin embargo, no asistió porque integraba la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei para mantener reuniones con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La segunda citación quedó fijada para el martes 30, aunque en la oposición dan por hecho que la funcionaria tampoco concurrirá.
La comisión no tiene facultades para obligar a testigos a comparecer, pero sí puede solicitar a la Justicia que un juez disponga la intervención de la fuerza pública. Pese a ello, algunos diputados opositores se muestran escépticos respecto a que un magistrado obligue efectivamente a declarar a los citados, especialmente a la hermana del Presidente.
La primera señal negativa para la oposición fue la decisión del fiscal Eduardo Taiano, quien rechazó otorgar acceso al expediente judicial a los legisladores y los remitió a gestionar el pedido ante el Procurador General Eduardo Casal.
La polémica por $Libra
La criptomoneda $Libra fue difundida en su lanzamiento por el presidente Milei, lo que disparó su cotización antes de una abrupta caída. Esta maniobra, conocida como rug pull (“tirón de la alfombra”), permite que quienes venden sus tenencias en el pico obtengan ganancias mientras otros, que ingresaron tarde, sufren pérdidas.
Las denuncias por estafa se basan en esa operatoria. Desde el oficialismo, sin embargo, aseguran que Milei “simplemente compartió un mensaje que ya circulaba en redes” y que no se trató de una promoción formal sino de la difusión de un proyecto privado.