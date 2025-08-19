Caso Julieta Prandi: la defensa de Claudio Contardi pedirá la nulidad del juicio
El abogado Fernando Sicilia, defensor de Claudio Contardi, anunció que solicitará la nulidad del juicio que condenó a su cliente a 19 años de prisión por abuso sexual en un contexto de violencia de género contra la actriz y conductora Julieta Prandi.
Sicilia sostuvo que el tribunal oral que juzgó a Contardi no garantizó el derecho constitucional de ser juzgado por un jurado popular, ya que —según explicó— la renuncia a esa modalidad “se firmó sin que su defendido comprendiera las consecuencias”.
“El principio de juez natural está en el artículo 18 de la Constitución. El juez natural era el jurado popular, y el Código permite renunciar hasta la elevación a juicio. Al no explicarle eso a Contardi, se vulneró el debido proceso”, señaló el letrado en declaraciones radiales.
De acuerdo con la defensa, la falta de información adecuada “atenta contra el derecho de defensa” y afecta la validez del debate oral. Por eso, anticipó que ya hizo la reserva ante Casación y presentará el pedido de nulidad en los próximos días.
En caso de prosperar, la nulidad no implicaría la libertad inmediata de Contardi, sino la posibilidad de que se convoque a un nuevo juicio por jurados, modalidad que la defensa considera la adecuada.
Además, Sicilia confirmó que volvió a solicitar la prisión domiciliaria, argumentando que la detención es “arbitraria” porque su cliente “siempre se ajustó a derecho en estos cinco años” y cuenta con pruebas de arraigo familiar.
Actualmente, Contardi permanece detenido en la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde también cumplen condena los rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa.