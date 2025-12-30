Caso AFA: allanan la sede central y la casa de Javier Faroni
La causa judicial que investiga los vínculos entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la sociedad TourProdEnter LLC sumó este martes un nuevo y relevante capítulo, con el impulso de allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal. Los procedimientos alcanzaron tanto a la sede central de la AFA, en la calle Viamonte 1366, como al predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza, y a la vivienda del empresario Javier Faroni en Nordelta.
Los operativos fueron realizados durante las primeras horas de este 30 de diciembre por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de las diligencias dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien además levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Érica Gillette y de otras personas vinculadas a la firma investigada.
El avance de la causa se apoya en el acceso judicial a cuentas bancarias en los Estados Unidos, lo que permitió profundizar una investigación sobre un presunto circuito financiero paralelo vinculado a la AFA, con el objetivo de esclarecer el manejo de sumas millonarias fuera del control institucional. En este marco, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia salió a rechazar las sospechas mediante un comunicado oficial, en el que reafirmó la legalidad de la relación comercial con TourProdEnter.
“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdEnter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial exclusivo para la representación de la Asociación en el exterior. Esta relación ha sido analizada por tribunales de la Argentina y de los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”, sostuvo la entidad en el texto publicado el lunes 29 de diciembre en su sitio oficial.
En paralelo, trascendió que Javier Faroni se encontraba en Uruguay y que el lunes por la mañana regresó a la Argentina, permaneciendo en el país apenas 12 horas. Según confirmaron fuentes judiciales, cuando intentó abordar un vuelo de regreso a Uruguay desde Aeroparque, fue interceptado por las autoridades, que le notificaron la restricción de salida del país dispuesta por el juez Armella a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Durante esa actuación, los efectivos intentaron secuestrar su teléfono celular, pero el empresario aseguró no llevarlo consigo. Finalmente, se incautó un chip, que quedó bajo resguardo judicial para determinar si pertenece a su dispositivo personal.
Horas más tarde, se activaron los allanamientos en Nordelta y en las dos sedes de la AFA, con el objetivo de recolectar contratos, documentación contable y registros vinculados a la operatoria comercial entre la Asociación y TourProdEnter LLC, especialmente en lo referido a la recaudación de fondos en el exterior y presuntas deudas pendientes.
La empresa investigada fue designada por la AFA como gestora exclusiva de los ingresos internacionales, encargándose de la administración de pagos en el exterior, la recaudación por sponsors y derechos de transmisión, y la cobertura de gastos logísticos. Su rol cobró relevancia en un contexto marcado por restricciones cambiarias y dificultades para el acceso a divisas, lo que llevó a la tercerización de la gestión internacional de contratos vinculados a la Selección campeona del mundo.
De acuerdo con documentación confidencial citada por La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC administró más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. Según los investigadores, esos fondos se originaron principalmente en sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.
Pese al avance de la causa, la AFA volvió a insistir en que no existen elementos que pongan en duda la legalidad del vínculo contractual. En ese sentido, recordó que impulsó una denuncia ante tribunales del Estado de Florida, la cual fue rechazada y archivada, lo que —según la entidad— confirmó que la relación comercial con TourProdEnter se encuentra ajustada a derecho, tanto para la Justicia argentina como para la estadounidense.