Casi un año después, reapareció Nahuel Gallo en la agenda del Gobierno: “Lo vamos a traer”, afirmó Patricia Bullrich
A casi un año de que el gendarme argentino Nahuel Gallo fuera detenido en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, Patricia Bullrich reabrió este lunes una luz de esperanza para que recupere su libertad próximamente y regrese al país.
“No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”, dijo la ministra de Seguridad saliente durante una conferencia que brindó en la Casa Rosada para presentar el proyecto de reforma del Código Penal.
La funcionaria -que este lunes realizó sus últimas actividades como miembro del Gabinete antes de dejar su cargo para asumir como senadora nacional- respondió así a la pregunta de si las negociaciones que está llevando adelante Donald Trump como Maduro pueden llegar a beneficiar la situación del gendarme argentino.
“Se va a cumplir un año ahora el 8 y nosotros no hemos dejado un solo día de trabajar para ver cómo podemos traer a Nahuel”, aseguró Bullrich en defensa de su gestión sobre las tratativas internacionales para que sea liberado. Y allí agregó: “No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer”.
Bullrich fue consultada por el caso en medio de la presentación del proyecto que impulsa el Gobierno para reformar el Código Penal, que prevé penas más duras, que las condenas a prisión perpetua sean efectivamente de por vida y que los delitos graves no prescriban, entre otros cambios.
Gallo está preso desde el 8 de diciembre de 2024, fecha en que ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Su objetivo era visitar a su esposa, de nacionalidad venezolana, y a su hijo de ahora tres años.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cabo primero de la Gendarmería Nacional hizo los trámites migratorios de rutina y luego fue apartado para una “entrevista” por funcionarios venezolanos.
Sin más detalles de su presunto accionar, el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de participar en “acciones conspirativas” y de estar vinculado a un plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El 27 de diciembre de 2024, el Ministerio Público venezolano informó que Gallo fue procesado por supuesta participación en “acciones desestabilizadoras y terroristas” con apoyo de grupos internacionales de derecha.
Desde su detención, se desconoce su paradero exacto. Sin embargo, en enero de este año las autoridades venezolanas difundieron imágenes del argentino donde se lo ve vestido de celeste en medio de un patio junto a otros dos hombres.
En septiembre de este año, Naciones Unidas denunció la “detención arbitraria” del gendarme Gallo por el chavismo en Venezuela a través de un informe en el que también denuncia la situación de otros presos políticos extranjeros.