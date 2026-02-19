CASAFE renueva sus autoridades y consolida su agenda estratégica
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) comunicó la renovación de sus autoridades, reafirmando su compromiso con el desarrollo de una agricultura cada vez más sostenible, innovadora y fundamentada en la ciencia. En esta nueva etapa institucional, María Agustina Veiga continuará desempeñándose como presidente de CASAFE, acompañada por Federico Garat como vicepresidente.
Esta renovación garantiza la continuidad de la agenda estratégica que la Cámara viene desarrollando, con foco en la contribución al crecimiento agropecuario argentino y la sustentabilidad.
CASAFE seguirá profundizando su rol como referente en el impulso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y en la gestión de alianzas estratégicas con entidades del agro, la industria y la sociedad, promoviendo el uso responsable de fitosanitarios y la producción sustentable de alimentos.
Asimismo, continuará generando información basada en evidencia científica para enriquecer el debate público y acompañar el diseño de políticas que mejoren la competitividad del sector desde la innovación tecnológica.
En este nuevo período, la Cámara centrará sus esfuerzos en:
• Consolidar la sustentabilidad como eje central de la producción agrícola.
• Impulsar la innovación tecnológica, incluyendo soluciones biológicas y herramientas digitales.
• Fortalecer la capacitación federal en el uso responsable de fitosanitarios.
• Promover el diálogo público-privado como herramienta clave para el desarrollo del sector.
Autoridades:
• Presidente: María Agustina Veiga (UPL)
• Vicepresidente 1°: Federico Garat (BAYER)
• Vicepresidente 2º: María Alejandrina Álvarez (SYNGENTA)
• Vicepresidente 3º: Gustavo Portis (BASF)
• Secretario: Fabián Quiroga (ADAMA)
• Tesorero: Andrés Beibe (CORTEVA)
• Pro-Tesorero: Ricardo Yapur (RIZOBACTER)
• Vocal titular: Emilse Laurella (FMC)
• Revisor de cuentas titular 1: Luis Eduardo Silva (SUMMIT AGRO)
• Revisor de cuentas suplente: Rogerio Zaccaro (SUMITOMO).
En un contexto global donde la producción de alimentos enfrenta mayores exigencias ambientales y regulatorias, CASAFE reafirma su misión de equilibrar productividad y cuidado del ambiente, contribuyendo a que Argentina consolide su posición como proveedor confiable de alimentos producidos bajo estándares sostenibles.