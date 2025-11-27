Casación ordena continuar la investigación por la desaparición de Loan y anula el límite fijado para cerrar la causa
La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución que establecía el 29 de noviembre como fecha límite para investigar la sustracción de Loan Danilo Peña (6), desaparecido el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio, Corrientes.
Los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Alberto Mahiques y Diego Barroetaveña hicieron lugar a los recursos presentados por el fiscal Carlos Schaefer, la Protex y los abogados de la familia de Loan. Ordenaron que la causa continúe activa, tanto en la búsqueda del niño como en la incorporación de nuevas pruebas.
La decisión permite que el Juzgado Federal de Goya mantenga abierta la investigación hasta obtener información concreta sobre el paradero del niño. Paralelamente, peritos y bomberos realizan rastrillajes en lagunas cercanas a un campo vinculado a dos de los principales imputados: María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, ambos detenidos con prisión preventiva.
Casación cuestionó la resolución anterior
El 29 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había prorrogado la investigación por dos meses y ordenado definir la situación procesal de los imputados o ampliar las acusaciones. Ese criterio fue ahora desestimado por Casación, que consideró que la resolución era arbitraria y carecía de sustento legal.
En la audiencia realizada en Buenos Aires, los padres de Loan —José Peña y María Noguera— pidieron que la causa no se cierre. “Queremos saber algo de nuestro hijo. No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan”, dijo la madre.
El primer voto, a cargo de Barroetaveña, apuntó que la resolución cuestionada contenía “vicios que resienten su motivación” y que la Cámara se apartó de la normativa al fijar un plazo exiguo que no contemplaba la complejidad del caso ni las diligencias pendientes.
Mahiques coincidió en que hubo arbitrariedad al imponer un límite fijo de tiempo “en una causa con numerosos hechos por esclarecer”, mientras que Gemignani adhirió a sus colegas.
Un caso marcado por el misterio
Loan desapareció tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal. Luego de la comida, un grupo de adultos y niños salió hacia una tapera cercana. Poco después, el niño fue sustraído.
Ese mismo día, Caillava y Pérez —hoy imputados— se retiraron abruptamente del lugar con la excusa de ver un partido de fútbol.
Una pericia con perros detectores de olor humano determinó que Loan estuvo en la camioneta y el auto del matrimonio, una de las pruebas más relevantes del expediente.
Además de Caillava y Pérez, están procesados Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel. A ellos se suman diez personas procesadas por entorpecer la investigación, tras hacerse pasar por miembros de una falsa fundación.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dispuso que los 17 imputados sean juzgados en un único proceso, que iniciaría a partir de marzo de 2026, sujeto a la conformación del tribunal.