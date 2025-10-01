Casa Ronald Argentina recauda más de $340 millones en “Celebremos 2025”
La Casa Ronald Argentina celebró una nueva edición de su evento anual “Celebremos”, que contó con la participación de más de 400 invitados y el apoyo de 38 empresas sponsors y numerosos donantes particulares. La recaudación superó los $340 millones, fondos que serán destinados al sostenimiento y continuidad de los 11 programas que la organización lleva adelante en distintos puntos del país.
El encuentro, realizado el 30 de septiembre en “El Central” de La Rural, reunió a voluntarios, representantes de empresas e instituciones, miembros del equipo y de la Comisión Directiva, entre ellos Woods Staton, presidente honorario de la asociación y Chairman de Arcos Dorados. La noche celebró la solidaridad y la filosofía de cuidado centrado en la familia, eje de los programas de Casa Ronald.
La conducción estuvo a cargo de Sofía Zámolo y Diego Poggi, y el espectáculo central fue brindado por Valeria Lynch, quien hizo vibrar a los invitados. También participaron Iliana Calabró, Sabrina Garciarena, Fer Dente, Pablo Turturiello, Chino Leunis, Maca Martínez Picabea, Belu Lucius, Javier Ortega, Juli Puente, Facu Miguelena, Pía Shaw y los periodistas Ignacio Otero, Valeria Sampedro e Ignacio Girón.
Destino de los fondos
Los recursos recaudados permitirán sostener los 11 programas de Casa Ronald en Argentina, que incluyen:
- 4 Casas Ronald
- 4 Salas Familiares dentro de hospitales
- Unidad Pediátrica Móvil
- Unidad de Promoción de Hábitos Saludables
- Unidad de Bienestar
La directora ejecutiva, Julieta Cortijo, destacó: “Desde la apertura del primer programa en el país, Casa Ronald ha acompañado a más de 416.000 niños y sus familias. Todo lo recaudado en esta noche solidaria nos permite seguir garantizando que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo”.
Cortijo agregó: “Estamos profundamente agradecidos a sponsors, invitados, voluntarios y amigos de Casa Ronald, cuya generosidad hace posible que nuestro trabajo continúe creciendo. Sin dudas, Celebremos 2025 fue una noche para recordar”.
Sobre Casa Ronald McDonald
Casa Ronald es una asociación civil independiente que forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities. Desde hace más de 30 años, trabaja en Argentina en alianza con hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a familias con niños en tratamientos médicos de alta complejidad. Además, opera programas de atención pediátrica gratuita en comunidades vulnerables y promueve hábitos saludables.
Desde su creación, Casa Ronald ha asistido a más de 416.650 niños y sus familias a través de sus 11 programas, consolidándose como un referente en cuidado familiar y solidaridad en el país.