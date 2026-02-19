Carrefour puso en pausa la venta en la Argentina: las ofertas no convencieron y prioriza mejorar la operación
La posible venta de Carrefour en la Argentina quedó en suspenso luego de que la casa matriz considerara insuficientes las propuestas recibidas. Así lo confirmó la cadena francesa al presentar sus resultados financieros y delinear su estrategia para 2026.
El proceso se había iniciado en 2025, cuando la sede central en París contrató a Deutsche Bank para buscar compradores para sus 700 sucursales y su banco en el país, como parte de una revisión regional de activos. Sin embargo, la operación —que el mercado esperaba cerrada a esta altura— se demoró y ahora quedó formalmente en pausa.
En una conferencia con inversores, el Chairman y CEO global, Alexandre Bompard, explicó: “Hemos trabajado mucho en la revisión por países. Como pueden imaginar, es un proceso largo y difícil”. El ejecutivo detalló que la compañía logró reforzar su posición en Brasil, salir de Italia y encontrar un comprador para Rumania.
Sobre la Argentina, Bélgica y Polonia —los tres mercados que quedaron bajo revisión— fue claro: “La sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no reflejan el potencial de creación de valor que tienen. Por lo tanto, la prioridad en esos países es mejorar la actividad operativa”.
Bompard remarcó que la empresa mantendrá “una visión muy dinámica de los activos”, lo que implica que no descarta retomar negociaciones en el futuro. No obstante, dejó en claro que la prioridad inmediata será fortalecer la operación local y potenciar su generación de valor.
El principal interesado en quedarse con la filial argentina era Francisco De Narváez, dueño de Changomas, quien en noviembre habría presentado una oferta cercana a los 1.000 millones de dólares para conservar la marca francesa. La propuesta fue realizada junto al fondo de inversión L Catterton, socio del empresario en otras marcas del sector textil.
La operación apuntaba a firmarse antes de fines de 2025, con un cierre formal a comienzos de 2026. La venta del banco, por su parte, requería autorización del Banco Central de la República Argentina, lo que implicaba plazos adicionales al tratarse de contratos separados. Sin embargo, las negociaciones se extendieron sin avances concretos.
En el sector señalan que la discusión no solo giró en torno al negocio comercial, sino también al valor de los inmuebles que ocupan las tiendas, un punto en el que la compañía francesa no estaría dispuesta a resignar condiciones.
Resultados y estrategia 2026
En el cuarto trimestre de 2025, Carrefour registró ventas globales por 24.300 millones de euros, con un crecimiento del 1,6%. En la Argentina, las ventas aumentaron 24,3% y 33,6% en superficie comparable, en un contexto que la compañía describió como marcado por una fuerte desaceleración inflacionaria y presión sobre los volúmenes de alimentos.
El Resultado Operativo Recurrente (ROI) en el país cayó a 70 millones de euros, frente a los 115 millones del año anterior. Aun así, la empresa destacó que reforzó su liderazgo con ganancias de participación de mercado tanto en volumen como en valor.
En paralelo, la compañía continuó su expansión en otros mercados, con la apertura de 456 nuevas tiendas en Francia y la integración de adquisiciones que le permitieron sostener su cuota en Europa, pese a las presiones económicas en regiones como Brasil y Argentina.
Para 2026, la estrategia estará enfocada en eficientizar operaciones y maximizar el valor de los activos, ya sea mediante nuevos negocios o eventuales ventas totales o parciales. Mientras tanto, en la Argentina, la venta queda en pausa, pero no descartada.