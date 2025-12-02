Carolina Píparo acepta un pedido de Karina Milei y deja Diputados para sumarse al Banco Nación
La diputada nacional Carolina Píparo presentó su renuncia anticipada a la Cámara baja, una semana antes de que finalizara su mandato, para asumir un cargo en la órbita del Poder Ejecutivo. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el desembarco se concretará a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y sería en el Banco Nación.
La legisladora de La Libertad Avanza, cuyo mandato concluía el 10 de diciembre, envió su nota de dimisión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en “buenos términos”, según relataron voceros del oficialismo. “Sabían que debía asumir en un cargo que tiene incompatibilidad”, explicaron.
Píparo había atravesado semanas de tensión con la Casa Rosada luego de que su nombre fuera evaluado para presidir ANSES, posibilidad que finalmente no prosperó. El vínculo, sin embargo, se recompuso tras una reunión con Karina Milei y el titular de Diputados, lo que allanó el camino para su nuevo rol dentro del Ejecutivo.
La salida anticipada de la diputada se da en un momento de fuerte reacomodamiento político dentro de la Cámara baja. Este miércoles jurarán los legisladores elegidos el pasado 26 de octubre, en un contexto en el que La Libertad Avanza podría quedarse con la primera minoría, siempre que se confirme la salida de tres representantes catamarqueños de Unión por la Patria. Esto podría redefinir el reparto de vicepresidencias y presidencias de comisiones, claves en el funcionamiento legislativo.
La diputada, que ingresó al Congreso en 2021 de la mano de José Luis Espert, ya estaba con “un pie afuera” del recinto. El economista, otrora figura central del espacio, quedó marginado tras el escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, lo que debilitó su propio peso político y, por arrastre, el de quienes ingresaron bajo su lista.
Según confirmaron fuentes oficiales, Píparo asumirá como directora del Banco Nación, en una designación que forma parte del esquema de reorganización impulsado desde la Secretaría General de la Presidencia.