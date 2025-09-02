Carolina Gailllard y Paola Rubattino suman apoyo rumbo a las Legislativas de octubre
Gualeguay fue escenario de una nueva muestra de respaldo político a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los tres años del atentado fallido contra su vida. Este lunes, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de la localidad entrerriana, se presentó el libro “Objetivo Cristina: El lawfare contra la democracia en Argentina”, con la participación destacada del diputado nacional Eduardo Valdés y del abogado constitucionalista José Manuel Ubeira.
Durante el acto, ambos expresaron un fuerte respaldo a las candidatas de Ahora 503, Carolina Gaillard (Senado) y Paola Rubattino (Diputada), en un tono que vinculó la defensa personal de la exmandataria con una advertencia sobre el avance del lawfare, el deterioro institucional y la violencia política.
“La violencia política no empezó ni terminó con el atentado a Cristina”
Desde el escenario, Valdés fue contundente al afirmar:
“El desafío es que la democracia pueda ponerle límites a los discursos de odio y al lawfare que buscan condicionar a quienes se animan a transformar la realidad. Cristina es inocente, por eso no le abrieron el recurso de apelación. Porque es inocente”.
A lo largo del encuentro, los cánticos de la militancia reforzaron esa postura:
“Cristina es inocente, lo dicen los obreros, lo dicen los docentes”, se escuchó una y otra vez, en un ambiente cargado de emoción.
Gaillard, actual diputada y aspirante a senadora nacional, también vinculó el hecho delictivo del 1° de septiembre de 2022 con una campaña sistemática de estigmatización:
“Defender a Cristina es defender la democracia. Este encuentro es un llamado a no naturalizar la persecución ni el intento de magnicidio, porque lo que está en juego es la vigencia plena de las instituciones y los derechos de nuestro pueblo”.
Ubeira: “Fue uno de los esfuerzos más formidables de la democracia”
El abogado José Manuel Ubeira, uno de los defensores más firmes de la vicepresidenta en causas judiciales recientes, resaltó el rol de Carolina Gaillard en el intento de juicio político a la Corte Suprema:
“Lo que hizo Carolina, puedo decir con total autoridad, fue uno de los esfuerzos más formidables dentro del sistema democrático argentino para llevar adelante un juicio político a una Corte que, como ustedes saben, está imputada de gravísimos delitos”.
Y concluyó:
“Por eso hoy vine a Entre Ríos, a apoyar a quien va como candidata a senadora. Porque lo que se juega no es una banca, sino el rumbo institucional del país”.