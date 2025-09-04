Carolina Gaillard refutó las declaraciones de Martín Menem sobre la reunión en el Congreso con Rial y Federico
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que la presencia de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico “no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal”. La legisladora de UP, Carolina Gaillard, le manifestó que María Emilia Orozco hace un año no reunía a la Comisión de Libertad de Expresión.
La diputada entrerriana Carolina Gaillard -en su rol de vicepresidenta de Libertad Expresión- le contestó a Menem que “el 1 de septiembre notificamos a la presidenta María Emilia Orozco la necesidad de convocar de manera urgente a la Comisión que ella preside y una vez más no obtuvimos respuesta por ello nos auto convocamos en el día de ayer para escuchar a Rial y Mauro Federico en cumplimiento de nuestro deber como legisladores y miembros de la comisión”.
El 1 de septiembre notificamos a la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión María Emilia Orozco la necesidad de convocar de manera urgente a la Comisión que ella preside y una vez más no obtuvimos respuesta por ello nos auto convocamos en el día de ayer para escuchar a… https://t.co/6xn8vDDcTu pic.twitter.com/FTvWoMZe0F
— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) September 3, 2025
Gaillard, también había señalado que “nos vimos obligados a convocarnos como autoridades de la Comisión de Libertad de Expresión para escuchar a los periodistas que se ven censurados por la falta de funcionamiento de la comisión por parte de la presidenta de la misma María Emilia Orozco de La Libertad Avanza, que hace un año no reúne la comisión”.
Y agregó: “La presidenta de la comisión fue notificada por nota de la necesidad de convocar y una vez más mantiene clausurada la comisión claramente para garantizar la impunidad. Como autoridades de la Comisión nos vemos en la obligación de convocar para garantizar se escuche la voz de los periodistas que se encuentran atacados en su libertad de expresión por su Gobierno”.