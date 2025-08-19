Carolina Gaillard llama a enfrentar el ajuste y reafirma su compromiso con el PJ
La Diputada Nacional y candidata a Senadora Nacional por Ahora la Patria, Carolina Gaillard, señaló que la prioridad de la dirigencia entrerriana debe ser enfrentar el modelo de ajuste impulsado por Milei y Frigerio. La legisladora sostuvo que la tarea central es estar a la altura y construir una fuerza que proteja a trabajadores, jubilados y jóvenes.
En ese marco, reafirmó su pertenencia al Partido Justicialista y destacó que su línea política sigue la conducción de la presidenta del PJ nacional.
“En vez de centrar el esfuerzo en frenar el ajuste y defender a nuestro pueblo, algunos prefieren cuestionar lo que hace o deja de hacer una militante del campo popular. Tengo claro que el adversario no está en nuestras filas, sino en quienes hoy gobiernan y ajustan a los trabajadores, a los jubilados y a la juventud”, afirmó Gaillard.
La diputada remarcó que siempre respondió a sus responsabilidades con trabajo y compromiso. “Lo que define mi camino es la militancia, las convicciones y el compromiso con la causa de nuestro pueblo”, concluyó.