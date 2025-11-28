Carne vacuna, un bien de lujo en Argentina
La hipótesis central que comienza a resonar en ámbitos productivos y de consumo es clara: ¿llegó a su fin la era en que la carne vacuna, porcina y aviar tenían precios similares? Todo indica que Argentina se acerca al modelo internacional, donde la carne bovina se paga muy por encima de las alternativas.
Para analizar esta transición, primero es necesario comparar cortes equivalentes, es decir, aquellos que se consumen directamente: pechuga en el caso del pollo, bondiola en el cerdo o roast beef en la carne vacuna. Esta aclaración elimina distorsiones vinculadas al contenido de hueso o piel y permite una comparación real del valor.
En la mayoría de los países, la carne bovina cuesta mucho más que las sustitutas. En Argentina, sin embargo, existía un fenómeno excepcional: por la fuerte preferencia cultural por el asado y los cortes vacunos, las carnes sustitutas terminaban acomodándose cerca de ese precio. Es decir, el factor determinante no era el costo de producción sino la disposición a pagar del consumidor argentino.
No obstante, el costo productivo marca diferencias significativas: se requieren 7 kg de alimento para que un novillito gane 1 kg, frente a menos de 3 kg en cerdo y cerca de 2,5 kg en pollo.
El consumo histórico de carne vacuna
Argentina se caracterizó por un consumo extraordinario de carne bovina: a mediados del siglo pasado se superaban los 100 kg por habitante por año. Pero aunque la población creció, el stock ganadero permaneció estable. Así, el consumo per cápita cayó a la mitad, rondando los 48 kg anuales.
Esto no implica un descenso en el consumo total de carnes: hoy los argentinos comen más carne aviar y alrededor de 20 kg de cerdo, ubicándose en el top tres mundial en consumo de proteínas cárnicas.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante el final de la épica del asado?
La evolución de la hacienda
Los datos muestran que la hacienda vacuna aumenta su precio más rápido que las otras carnes. Según un informe de Juan Uccelli, expresidente de la Asociación Porcina, el bovino subió 72% en lo que va del año, mientras que el cerdo solo 21%. A esto se suman estadísticas del INDEC que revelan un aumento pronunciado en la brecha entre carne vacuna y pollo.
A nivel internacional, la diferencia también es marcada. Comparaciones de precios entre porciones equivalentes muestran que:
- En Japón, un bife cuesta 180% más que una porción de pollo.
- En Israel, la diferencia es 77%.
- En Alemania y Francia, entre 53% y 60%.
- En Brasil, un bife vale el doble que un filet de pollo.
- Uruguay es la excepción, donde los valores siguen parecidos gracias a su relación población/stock ganadero.
Conclusión: con un rodeo estancado, sin expansión del stock y con una demanda global firme por carne bovina, es esperable que el consumo argentino continúe desplazándose hacia más cerdo y pollo, y menos carne vacuna. La tendencia parece irreversible y obliga a pensar en la disponibilidad total de carnes por habitante como nueva unidad de análisis.
Para muchos, será tiempo de empezar a despedirse del asado tal como lo conocimos.