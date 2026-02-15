Carnavales de la Ciudad: más de 350 artistas brillaron en una segunda noche a puro ritmo en Paraná
El Corsódromo de calle Maciá volvió a colmarse en la segunda noche de los Carnavales de la Ciudad 2026, con una jornada que reunió a más de 350 artistas en escena y un público que acompañó con entusiasmo cada presentación.
Durante la velada desfilaron Samba Oeste Litoral, Conjunto Carnavalesco Merlín, Colibrí, Puro Swing, Fantasía, El Regreso de los Colombianos, Batería Imperial y Alma Verde, que desplegaron producciones trabajadas durante todo el año, con brillo, color y el inconfundible ritmo de la samba.
La directora de Samba Oeste Litoral, Nora Aracil, destacó la importancia del acompañamiento institucional: “Llegar al carnaval es motivo de alegría. Todo el esfuerzo que hacemos los comparseros se ve reflejado en el apoyo que nos da la gestión municipal, porque tenemos un corsódromo increíblemente bello. Esto nos motiva porque hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar nuestro nivel artístico, nuestra estética”.
Por su parte, Daniel Suárez, del conjunto carnavalesco Merlín, expresó: “Los carnavales de Paraná son hermosos y se nota el empeño que le han puesto todos para que sea una fiesta. Es muy valorable el acompañamiento de la gente para que conozca el trabajo que hacemos, por ejemplo, con materiales reciclados y el esfuerzo que hay detrás”.
La comparsa Colibrí presentó la temática “Resistir para existir”, inspirada en la leyenda del ceibo. Su directora y coordinadora, María Amatti, sostuvo: “Toda la comparsa sentimos una emoción inmensa de estar presentes en los carnavales, porque es el momento por el cual trabajamos todo el año para mostrarle a la comunidad lo que hacemos. Año a año le vamos poniendo un poquito cada vez más y todo pulmón con el propio trabajo de cada una de las agrupaciones”.
En tanto, Luisinho Gómez, de comparsa Fantasía, señaló: “Para mí es una alegría enorme estar nuevamente en el corsódromo. Esto viene de una tradición familiar. Este año decidimos presentar la temática de Casino, algo que venimos trabajando día y noche con todas las personas que componen la comparsa”.
Desde Batería Imperial, que presentó “De la esclavitud al tambor libre”, Luis Bonasic valoró el crecimiento sostenido del evento: “Año a año, los corsos de la ciudad se van superando. La organización va creciendo y las agrupaciones acompañan ese proceso”.
Brian Cáceres, del grupo carnavalesco El Regreso de los Colombianos, también subrayó la respuesta del público: “Es muy lindo el acompañamiento del público que además se ve que disfrutan del espectáculo que es fruto del trabajo de todo el año de preparación”.
A su turno, Carlos Ibarra, director de Batería NN y coordinador de la Comparsa Alma Verde, afirmó: “Estar en los carnavales de la ciudad es un objetivo que nos venimos proponiendo hace muchísimo tiempo. La verdad que está bueno que la gente cada vez participe más porque también nos da el impulso a nosotros a exigirnos para brindarles un buen espectáculo además hay que destacar el apoyo del municipio”.
La tercera noche se vivirá este domingo, cuando desfilen por el Corsódromo Comparsa Iporá, Conjunto Carnavalesco El Regreso de los Colombianos, Comparsa Emperatriz, Batería Do Samba Ibicuy, Comparsa Fantasía, Conjunto Carnavalesco Ritmos Libres, Batería Puro Swing y Comparsa Colibrí.
La premiación de la edición 2026 se realizará el lunes 16, jornada en la que volverán a presentarse las comparsas, batería y conjunto carnavalesco ganadores. Ese mismo día, previamente, tendrá lugar el Carnaval de las Infancias, Tracatá.
Entre el público también hubo reconocimiento al crecimiento del evento. “Se nota que cada año los Carnavales de Paraná se superan, tanto en la organización de la Municipalidad como en el nivel de las comparsas que desfilan”, expresó Delia, vecina del barrio Padre Kolbe.