Carnaval del País: 24 mil personas vibraron en la séptima noche y Los Totora encendieron el fin de semana XXL
El Carnaval del País volvió a demostrar por qué es la fiesta más convocante del verano argentino. En la primera noche del fin de semana XXL, 24 mil personas colmaron el Corsódromo de Gualeguaychú y disfrutaron de un espectáculo cargado de brillo, pasión y música que se extendió hasta la madrugada con el After Billboard y el show de Los Totora.
Desde temprano, el público comenzó a llenar el predio para vivir la séptima jornada del calendario 2026. Las comparsas desplegaron creatividad, vestuarios impactantes y coreografías de alto nivel, consolidando una vez más al evento como un clásico imperdible.
El desfile se abrió con Marí Marí (Club Central Entrerriano) y su propuesta “Genios”. Luego fue el turno de O’ Bahía (Club Pescadores) con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. Más tarde, Papelitos presentó “Vivos”, y el cierre estuvo a cargo de Ara Yeví con “La resistencia”.
La celebración continuó tras el paso de las comparsas con el After Billboard de Carnaval. Allí, Los Totora brindaron un show enérgico que hizo bailar al público hasta la madrugada, coronando una noche ideal para inaugurar el feriado largo.
El cronograma seguirá este domingo 15 y lunes 16 de febrero, con apertura desde las 21.30 horas. El orden de salida será el siguiente:
- Domingo 15 de febrero: O’Bahía → Papelitos → Ará Yeví → Marí Marí
- Lunes 16 de febrero: Papelitos → Ará Yeví → Marí Marí → O’Bahía
En cuanto a las entradas, los valores actualizados indican que la general para no residentes cuesta $40.000 durante todo el fin de semana XXL. Para residentes del departamento Gualeguaychú, el precio es de $30.000 el domingo y $20.000 el lunes. Además, el lunes se podrá acceder a ubicaciones VIP con un descuento de $15.000 por ubicación adquiriendo espacio para cuatro personas.
La boletería del Corsódromo permanecerá abierta tanto domingo como lunes desde las 9 hasta la finalización del espectáculo. También se pueden comprar entradas online a través de la plataforma de AllAccess.