Carnaval del País 2026: vecinos de Gualeguaychú tendrán descuentos exclusivos en sectores VIP
La Comisión Directiva de la Fiesta Nacional del Carnaval del País confirmó un beneficio especial destinado a los residentes del departamento Gualeguaychú, quienes podrán acceder a descuentos exclusivos en los sectores VIP del Corsódromo para la edición 2026.
La iniciativa busca que las familias y grupos locales puedan disfrutar del espectáculo con máximo confort, accediendo a ubicaciones privilegiadas con una bonificación especial sobre el valor final de la entrada. Para obtener el beneficio, será requisito presentar el DNI físico que acredite domicilio en cualquiera de las localidades del departamento.
En particular, para el próximo sábado, los residentes del departamento Gualeguaychú que opten por los sectores VIP, sin distinción de fila, podrán acceder a una rebaja especial válida para cuatro personas. La promoción apunta a facilitar el acceso a espacios que ofrecen mayor cercanía a la pasarela, servicios diferenciados y una experiencia integral del Carnaval.
Desde la organización se aclaró que el descuento es exclusivo para compras presenciales y no se aplicará a ventas online. La medida forma parte de una política sostenida para que el público local sea protagonista de la fiesta más importante del verano entrerriano.
Horarios de boletería
Las boleterías oficiales del Corsódromo funcionan en los siguientes horarios:
- Martes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.
- Sábados: desde las 9:00 horas, en horario corrido, hasta el inicio del espectáculo.
Entradas para personas con CUD
En el marco del programa de accesibilidad, se recordó que las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo, sujeta a cupo, los días jueves en el horario habitual de boletería.
- Si el certificado acredita acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin cargo.
- Si el CUD indica acompañante sin especificar movilidad reducida, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general.
- El retiro debe realizarse la semana previa a la noche elegida para asistir.
Con esta propuesta, el Carnaval del País 2026 refuerza su compromiso con la comunidad local y convoca a los vecinos de todo el departamento a vivir la fiesta máxima de la Argentina con beneficios pensados especialmente para ellos.