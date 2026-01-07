Carnaval del País 2026: quiénes son los jurados de la primera noche
Tras el buen comienzo de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina, el Corsódromo se prepara para vivir una segunda noche cargada de ritmo y color.
En esta edición compiten cuatro comparsas: Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía, que despliegan imponentes carrozas, batucadas de gran potencia rítmica y canciones con letras pegadizas, en el marco de una competencia que es evaluada noche a noche por un jurado especialmente seleccionado.
Cabe recordar que el jurado califica distintos rubros mediante voto secreto, el cual será revelado una vez finalizada la edición 2026. El sistema de competencia establece un puntaje acumulativo a lo largo de once noches, tras lo cual se eliminan los descartes previstos en el reglamento y se define finalmente la comparsa campeona.
Los jurados de la primera noche
Rubro Vestuario – Cecilia Gómez García
Licenciada en Diseño de Espectáculos y Vestuarista, egresada de la Universidad de Palermo, y Bachiller en Artes Visuales Experimentales por la UNLP. Se desempeña como diseñadora, productora y realizadora de vestuario para teatro y artes visuales, y es docente titular de Diseño de Vestuario I en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo.
Cuenta con nominaciones a los premios María Guerrero y Luisa Vehil. Fue coordinadora y productora de vestuario de los espectáculos “Disney 100 en concierto” (Teatro Colón, 2023) y “Pixar en concierto” (Teatro Colón, 2024). Ha trabajado en México, Ecuador, Panamá y Perú, y actualmente se desempeña como asistente de producción de vestuario del musical “Annie”, a estrenarse en marzo en el Teatro Broadway (CABA).
Rubro Carrozas – Paula Vicharelli
Escenógrafa y realizadora, Licenciada en Artes del Teatro con especialización en Escenografía por la Universidad del Salvador. Integra el staff de escenotecnia del Teatro Colón. Sus trabajos se presentaron en el Teatro Colón, Teatro Avenida, Tabarís, entre otros escenarios de Buenos Aires y de Europa.
Es realizadora de pinturas escenográficas y utilería. Entre sus producciones se destacan “Carnaval de Venecia en el Delta”, “La Bohème”, la asistencia de escenografía en “Der Fliegende Holländer” (Santiago de Chile) y “La Comedia es Peligrosa” (Teatro Nacional Cervantes).
Rubro Música – Tomás Saldaña
Músico compositor, baterista, percusionista y docente, especializado en ritmos afrobrasileños y música latinoamericana. Como sesionista trabajó con artistas como Ke Personajes!, José Tabalero, Mike Amigorena, Marina Iris y Moyses Márquez.
Actualmente dirige y produce “Vai Pra La”, considerada la roda de samba más grande de Argentina. Nacido en Entre Ríos, realizó estudios en la Universidad Nacional de Rosario, el EMPA, y se perfeccionó en Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Además, es director de “Timbaty”, escuela de samba y percusión en Capital Federal, y fue director de la comparsa infantil “Mis Raíces”, entre otros proyectos.
Rubro Desfile – Bárbara Majule
Coreógrafa, bailarina y docente. Inició su formación en la Universidad Nacional de las Artes y se especializa en disciplinas como jazz, danza clásica, hip hop y tap.
Trabajó como coreógrafa en producciones teatrales de Martín Bossi, Pepe Cibrián, Panam y Dan Breitman, y en obras como “Sugar”, “Kinky Boots”, “La escuela de papel”, “Inmortales” y “Circo: aventuras al rescate”. En televisión participó en “Bailando por un sueño”, “Quién es la máscara”, “Casi Ángeles”, “Talento Argentino”, “La pelu” y “Sin codificar”. Actualmente dirige la escuela “La Academia” y es asistente de coreografía de la obra “Billy Elliot”, con estreno previsto para 2026.