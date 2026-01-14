Carnaval del País 2026: quiénes integraron el jurado de la segunda noche
El Carnaval del País vivió el pasado 10 de enero la segunda de las 11 noches previstas para la edición 2026 del espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina. Ante más de 12 mil personas, las comparsas Ara Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos desplegaron todo su brillo y competitividad a lo largo de los 500 metros de pasarela del Corsódromo.
Cada presentación es evaluada con minuciosidad, ya que cada detalle resulta clave para alcanzar el puntaje que permita consagrarse campeona al cierre de la Fiesta Nacional Carnaval del País. Los resultados de los distintos rubros se conocerán recién al finalizar la presente edición.
Quiénes fueron los jurados de la segunda noche
Vestuario – Bárbara Zago
Diseñadora y realizadora de vestuario, con sólida trayectoria en cine, teatro y publicidad. Formada en la Escuela de Cine de Avellaneda y en la Universidad Nacional de las Artes, se especializó en diseño, producción y realización de vestuario para producciones nacionales e internacionales. Entre sus trabajos se destacan “Madre”, “Equipamiento de Rescate”, “Esencial” y “Guardianes de la Tierra”, además de su labor como asistente en series como “El fin del amor”, “El encargado”, “Entrelazados” y “Riviera Season”. También realizó estilismo para Isla de Caras y el comercial Star Plus “This Is Us”, además de vestuarios para eventos y publicidad.
Carrozas – Alejandro Mateo
Escenógrafo, vestuarista, director teatral y Maestro Nacional de Pintura. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en actuación, dirección, escenografía y vestuario con reconocidos maestros. Es socio fundador de ADEA (Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina). Desde 1985 realizó numerosas muestras plásticas y fue premiado por mejor escenografía, con trabajos destacados como “Para mí sos hermosa” y “Salvajada”, además de nominaciones a los premios ACE, Florencio Sánchez y Teatro del Mundo.
Música – Carla Kseiri
Música, compositora, percusionista, docente y productora musical, con más de 20 años de trayectoria. Fue parte de la reconocida compañía El Choque Urbano, con giras internacionales, y cuenta con amplia experiencia en coordinación y producción de eventos. Recorrió países como Corea, Siria, Países Bajos, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Paraguay e Italia, e integró el staff permanente del programa televisivo “En Qué Mano Está”.
Desfile – Carla Llopis
Coreógrafa, bailarina, cantante, docente y directora de teatro y teatro-danza. Dirigió y creó obras como “Palo y a la Bolsa”, “Por qué la noche…” y “Vulva (lo que no se nombra no existe)”, además de múltiples coreografías y puestas teatrales. Es miembro fundadora del Grupo El Pliegue y se desempeña como docente en UBA, EMAD y la Universidad Nacional de las Artes, en carreras de actuación, puesta en escena y disciplinas vinculadas a la danza y el entrenamiento físico.