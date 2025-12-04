Carnaval con Todos: Brillaron en el cierre las escuelas de Gualeguaychú
Con un corsódromo colmado de familias, estudiantes y docentes, se realizó el cierre del proyecto inclusivo Carnaval con Todos, una propuesta que reunió durante todo el ciclo lectivo 2025 a instituciones educativas de la ciudad y que tuvo su presentación final este jueves.
Cientos de estudiantes y 83 docentes y equipos técnicos vinculados a la discapacidad participaron del evento, donde compartieron producciones artísticas desarrolladas a lo largo del año en talleres de vestuario, percusión, danza, maquillaje, escenografía y producción escénica.
La iniciativa fue impulsada por la Escuela Privada de Educación Integral (EPEI) Nº 23 Emanuel, desde los espacios de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO) y Estéticos, en articulación con la Dirección de Cultura Municipal, a cargo de Luis Castillo, y el apoyo del Fondo Municipal de las Artes. También formaron parte las instituciones EEI Nº 12 José Facio, EPEI Nº 18 Santa Rita, EPEI Nº 15 Taller Protegido Emanuel, EPEI Nº 23 Emanuel y el Centro Educativo Terapéutico Alium.
El proyecto integró formación artística, accesibilidad y participación comunitaria, tomando como eje la historia y la identidad cultural de Gualeguaychú: el río, las culturas ancestrales, la leyenda fundacional y, especialmente, el carnaval como expresión popular.
En representación del Consejo General de Educación (CGE) participaron la directora departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Natalia Báez acompañada por supervisores. Acompañó también la diputada Julia Callero. Por la Municipalidad estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Héctor Luis Castillo y concejales, entre otros.
Un recorrido artístico por la identidad local
El público disfrutó del espectáculo “Un recorrido por las escuadras”, conducido por Juan Scheroll y presentado tras el corte de cinta inaugural.
La Escuadra del Río, integrada por participantes con hipersensibilidad auditiva, abrió el desfile con una puesta que evocó el fluir del agua, la fauna ribereña y los paisajes del río. Luego llegó el ritmo característico de Carnaval con Todos, con la voz de Juan Boari y música original compuesta por Agustín Aguiar y Maillen Novoa, bajo la producción de Fernando Álvarez.
Continuaron los bloques de flores nativas y Pueblos Originarios, con vestuarios coloridos y elementos tradicionales.
La segunda parte incluyó la representación de la Leyenda de la Fundación de Gualeguaychú, con un cabezudo de Tomás de Rocamora y la recreación de la capilla de la Villa San José. También participaron los Corsos Populares Matecito, que aportaron ritmo y color con Cucho Ferreyra, cabezudos y murgas.
El cierre estuvo a cargo de la escuadra Cultura Viva, un homenaje al Carnaval del País, con la presencia de su mascota “Ike”, comparsas invitadas y la energía de la batucada Las Audaces, que desfiló junto a estudiantes tocando tambores construidos especialmente para la jornada.