Carlos Ullán presenta “Canción con Todos” en el Paraná Rowing Club este sábado
El tenor lírico Carlos Manuel Ullán será el protagonista de una nueva propuesta cultural impulsada por el Paraná Rowing Club. La cita será este sábado 31 de enero, a las 21, en el quincho El Remanso, ubicado en la playa del PRC, donde el artista presentará su espectáculo “Canción con Todos”.
La iniciativa propone un recorrido musical por distintas expresiones de la música universal, guiado por la voz de Ullán, un artista de reconocida trayectoria y con un fuerte vínculo con la institución, de la que es socio. Su participación refuerza el sentido de pertenencia y el nexo entre el club y la cultura, en una experiencia pensada para el encuentro y el disfrute colectivo.
“Canción con Todos” se presenta como una velada íntima y cercana, en un entorno natural y emblemático del Paraná Rowing Club, donde la música funciona como hilo conductor para compartir emociones, historias y paisajes sonoros de distintos lugares del mundo.
El evento tendrá un valor de entrada de 35.000 pesos, que incluye picada y vino. Las entradas podrán adquirirse hasta el viernes 30 por la noche, de manera exclusiva, a través de la Sede Virtual del Paraná Rowing Club, ingresando en
paranarowingclub.brio.club/eventos.
También se podrán adquirir entradas en puerta el mismo sábado 31, a un valor de 20.000 pesos, sin servicio de lunch.
Los cupos son limitados y la actividad está abierta tanto a socios como a no socios.
Con esta propuesta, el Paraná Rowing Club reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales de calidad, fortaleciendo su rol como espacio de encuentro social, artístico y comunitario. La presentación de Carlos Ullán forma parte de la agenda de verano del Club, que incluye además actividades sociales, deportivas y recreativas durante toda la temporada estival.