Carlos Sadir: “No compartimos la insensibilidad de un gobierno nacional que veta y se desentiende de los más vulnerables”
Este martes, en el marco del encuentro de Provincias Unidas realizado en Chubut, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, compartió un mensaje en el que criticó con dureza las políticas del Gobierno nacional y reivindicó la necesidad de un modelo de gestión que combine orden económico con sensibilidad social.
“Gobernar no puede reducirse a la motosierra”, escribió Sadir en sus redes sociales, en clara referencia al rumbo de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei. Acompañado por los mandatarios de Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe y Corrientes, y por el exgobernador Juan Schiaretti, el jujeño destacó el rol de Provincias Unidas como una fuerza que prioriza el federalismo, el diálogo y el compromiso con la gente.
JUNTOS EN CHUBUT
Con los gobernadores Nacho Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Vidal y Gustavo Valdés y el ex gobernador Juan Schiaretti nos reunimos con dirigentes de todo el país de #ProvinciasUnidas
Somos un espacio en el que coincidimos que gobernar no… pic.twitter.com/SsvRg9YBOF
— Carlos Sadir (@carlossadirjuy) September 30, 2025
En su publicación, Sadir remarcó la importancia de tener un Estado presente que invierta en salud, educación, obra pública y acompañe a los sectores más afectados por la crisis. “No compartimos la insensibilidad de un gobierno nacional que veta y se desentiende de los más vulnerables”, sostuvo.
Además, hizo un llamado a fortalecer la previsibilidad para las empresas, señalando que el desarrollo económico depende del trabajo, la producción y la inversión. “No es posible que, teniendo todo para crecer, la Argentina siga estancada mientras cae el consumo y la actividad económica”, lamentó.
El mensaje de Sadir se alinea con los ejes centrales que expusieron los gobernadores en el encuentro realizado en Puerto Madryn, donde se buscó consolidar una alternativa nacional con fuerte anclaje en el interior del país, alejada de la lógica de la polarización.
“Desde Jujuy hasta Chubut, vemos el potencial del país. Provincias Unidas es una construcción para ponerlo en marcha”, concluyó el gobernador.