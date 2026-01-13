Maran Suites & Towers

Carlos Manuel Ullán lleva “Canción con Todos” al Paraná Rowing Club con una velada musical junto al río

12/01/2026

El tenor lírico Carlos Manuel Ullán será el protagonista de una nueva propuesta cultural del Paraná Rowing Club. El sábado 31 de enero, a las 21 horas, presentará “Canción con Todos”, un viaje musical por el mundo que se desarrollará en el quincho El Remanso, ubicado en la playa del PRC.

La iniciativa invita a realizar un recorrido por distintas expresiones de la música universal, guiado por la voz y el arte de Ullán, un artista de reconocida trayectoria y con un fuerte vínculo con la institución, de la cual es socio. Su participación refuerza el sentido de pertenencia y el lazo entre el club y la cultura, en una experiencia pensada para el encuentro y el disfrute colectivo.

“Canción con Todos” se presenta como una velada íntima y cercana, en un entorno natural y emblemático del Paraná Rowing Club, donde la música funciona como hilo conductor para compartir emociones, historias y paisajes sonoros de diferentes lugares del mundo.

El evento tiene un valor de entrada de 35.000 pesos, que incluye picada y vino. Los cupos son limitados y la actividad está abierta a socios y no socios.

Las entradas se adquieren exclusivamente a través de la Sede Virtual del Paraná Rowing Club, ingresando en: paranarowingclub.brio.club/eventos

Con esta propuesta, el Paraná Rowing Club reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales de calidad, consolidándose como un espacio de encuentro social, artístico y comunitario. La presentación de Carlos Ullán forma parte de la agenda de verano del Club, que incluye además actividades sociales, deportivas y recreativas durante toda la temporada estival.

