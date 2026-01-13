Carlos Manuel Ullán lleva “Canción con Todos” al Paraná Rowing Club con una velada musical junto al río
El tenor lírico Carlos Manuel Ullán será el protagonista de una nueva propuesta cultural del Paraná Rowing Club. El sábado 31 de enero, a las 21 horas, presentará “Canción con Todos”, un viaje musical por el mundo que se desarrollará en el quincho El Remanso, ubicado en la playa del PRC.
La iniciativa invita a realizar un recorrido por distintas expresiones de la música universal, guiado por la voz y el arte de Ullán, un artista de reconocida trayectoria y con un fuerte vínculo con la institución, de la cual es socio. Su participación refuerza el sentido de pertenencia y el lazo entre el club y la cultura, en una experiencia pensada para el encuentro y el disfrute colectivo.
“Canción con Todos” se presenta como una velada íntima y cercana, en un entorno natural y emblemático del Paraná Rowing Club, donde la música funciona como hilo conductor para compartir emociones, historias y paisajes sonoros de diferentes lugares del mundo.
El evento tiene un valor de entrada de 35.000 pesos, que incluye picada y vino. Los cupos son limitados y la actividad está abierta a socios y no socios.
Las entradas se adquieren exclusivamente a través de la Sede Virtual del Paraná Rowing Club, ingresando en: paranarowingclub.brio.club/eventos
Con esta propuesta, el Paraná Rowing Club reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales de calidad, consolidándose como un espacio de encuentro social, artístico y comunitario. La presentación de Carlos Ullán forma parte de la agenda de verano del Club, que incluye además actividades sociales, deportivas y recreativas durante toda la temporada estival.