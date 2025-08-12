Carlos Heller respalda la candidatura de Guillermo Michel para frenar a Milei y Frigerio
El diputado nacional y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, manifestó su apoyo a la candidatura de Guillermo Michel como legislador nacional por el peronismo. “Puedo dar fe de su enorme conocimiento y capacidad de trabajo”, aseguró.
Heller se reunió con Michel este martes y destacó la colaboración previa entre ambos. “Estuvimos trabajando y revisando proyectos e ideas que podemos desarrollar, y repetir la experiencia positiva que llevamos adelante en los años que colaboramos intensamente cuando fui presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados”, señaló.
“Él me ayudó muchísimo y trabajamos codo a codo. Puedo dar fe de su enorme conocimiento y capacidad de trabajo”, reafirmó el dirigente nacional.
Asimismo, Heller expresó su apoyo y acompañamiento a la candidatura de Michel: “Hablamos de futuro, de la posibilidad de que pueda ser diputado, de que los entrerrianos y entrerrianas, mis comprovincianos, lo acompañen en estas próximas elecciones para ayudar a construir un espacio más numeroso, con más capacidad de ponerle límite a este verdadero problema que representa el rumbo del gobierno que encabeza Milei y que en la provincia representa Frigerio”.
Finalmente, concluyó: “Desde mi punto de vista y desde el partido que presido vamos a acompañar y a hacer lo que podamos para ayudar al éxito de esta candidatura”.