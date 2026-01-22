Carlos Casares renunció a la conducción del Enargas
Carlos Casares, interventor del Enargas, presentó este miércoles su renuncia a la conducción del ente regulador del gas. Era el único integrante de la primera línea del área energética que se mantenía en su cargo desde el inicio de la gestión de Milei (en octubre de 2024 se produjo un recambio de las principales autoridades de la Secretaría de Energía, tras el desplazamiento de Eduardo Rodríguez Chirillo).
Cabe recordar que Casares se había postulado para ser elegido como presidente o como vicepresidente al concurso del cual surgieron los nombres de los cinco directores que asumirán en el ENRGE. El interventor fue incluido en la terna de candidatos que elevó el comité de selección para el cargo de presidente, pero el Poder Ejecutivo se inclinó por seleccionar a Néstor Lamboglia, actual interventor del ENRE, para esa posición.
En su carta de renuncia, donde enumeró todos los logros de su gestión, Casares mostró su disconformidad por haber sido marginado del directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad.
Recordó que se presentó “al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, pero que no fue designado. Y no ocultó su malestar: “atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando”, lamentó.
La renuncia de Casares es la quinta salida oficializada en las últimas 24 horas: ayer fue el secretario de Transporte, Luis Pierrini, le siguieron hoy Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) respectivamente, y en las últimas horas se oficializó la salida de Paul Starc, titular de la UIF.