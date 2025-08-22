Caputo y una nueva burla hablando de discapacidad: “Sin sumar a los kukas, son 1.250.000”
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una burla este jueves mientras hablaba sobre las personas con discapacidad. El comentario se dio después de que la Cámara de Diputados rechazara con dos tercios de los votos el veto del presidente Javier Milei contra la emergencia para el área que había salido por ley.
Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, estuvieron en Carajo, el streaming ultraoficialista para el programa Las tres anclas.
Mientras daba su visión sobre lo que pasó en el Congreso, el ministro intentó explicar que durante el kirchnerismo hubo falta de control en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
“En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Y la Argentina tenía 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy debería haber en la Argentina más o menos 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay?”, dijo, para pasar al cálculo, pero fue interrumpido por el Gordo Pablo. “¿Sin sumar los kukas?”, le preguntó con mordacidad…
“Sin sumar los kukas, 1.250.000 [personas con discapacidad]”, comentó Caputo. “Entonces, en vez de haber 97.000 hay 1.250.000”, comparó el funcionario y siguió: “De cada una de estas cosas han hecho una caja. Ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas… Y ellos son los primeros que después, cuando son gobierno, los castigan. Los jubilados en el último gobierno kirchnerista perdieron 40% [de poder adquisitivo]. Con nosotros ya ganaron 15%, pero ellos quieren que recuperen el 40% mañana, que les sacaron ellos cuando eran gobierno. A ellos les agarra la sensibilidad social cuando no son gobierno”.