Caputo y Milei cargaron contra Pullaro: “Una especulación sin sentido, le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se subieron a las críticas en redes sociales de un economista liberal y de un funcionario de la Casa Rosada contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Lo acusan de haber especulado con fondos que la provincia tomo como deuda y perder 120 mil millones de pesos en dos meses.
En diciembre del año pasado, el gobernador de Santa Fe emitió un bono internacional a 9 años por 800 millones de dólares a una tasa de 8,10%. El ministro de Economía pidió que ingrese esos dólares al país y Pullaro sostuvo que se quedarían en el exterior.
“Van a quedar allá hasta que entendamos que lo mejor para la provincia es traerlos o que tengamos que ir pagando certificados de deuda”, dijo Pullaro en una entrevista con Rosario 3, en enero. Y agregó: “No vamos a perjudicar a la provincia por un interés del gobierno nacional…”.
Sin embargo, las críticas a Pullaro desde sectores cercanos al Gobierno tienen que ver con la baja del dólar en Argentina y los gastos en pesos que tiene la provincia. En este sentido, el economista liberal Federico Domínguez también había apuntado contra el gobernador santafesino a mediados de enero. “Le hizo perder a los santafesinos 1% por la baja del FX y alrededor de 3,5% por no colocar los fondos a tasa en pesos. En total, USD 36 MM, o alrededor de 4,5 % de la colocación”, posteó.
Maxi Pullaro le hizo perder a los santafesinos 1 % por la baja del FX y alrededor de 3,5 % por no colocar los fondos a tasa en pesos. En total, USD 36 MM, o alrededor de 4,5 % de la colocación.
La especulación financiera puede salir bien o mal, pero no es la función de una… https://t.co/x1emX1l22H
— Federico Dominguez (@fededomin) January 16, 2026
“La especulación financiera puede salir bien o mal, pero no es la función de una provincia. Dado que la plata es para obras, que son compromisos en pesos, debería estar en la misma moneda que el compromiso. Para eso existen diversas alternativas, como los BONCER, que pagan inflación + 7–8 % (menor riesgo), o directamente tasa en pesos, a través de distintos instrumentos, que hoy es positiva contra la inflación”, señaló el asesor financiero y autor del libro “La rebelión de los pandemials”.
A ese mensaje se colgó Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia , que en la red social X, comenta como Joe Doe. “El gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro, viene 50 palos abajo en su estúpida guerra contra Toto Caputo. Pullaro hizo all-in el año pasado a que explotaba Argentina. No pasó nada y ahora es una máquina de perder guita. Lo lamento por los santafesinos que tienen que padecer esto”, remarcó.
El gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro, viene 50 palos abajo en su estúpida guerra contra Toto Caputo. Pullaro hizo all-in el año pasado a que explotaba Argentina. No pasó nada y ahora es una máquina de perder guita. Lo lamento por los santafesinos que tienen que padecer esto. https://t.co/5R9XuVeYEC
— Juan Doe (@jdoedoe101101) February 6, 2026
Y ahí apareció la crítica del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Ante el mensaje de Carreira, Caputo destacó: “Te corrijo el número: son 120 mil millones de pesos en dos meses”.
Y remató: “Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”.
Que locura lo de Pullaro. No se entiende. Te dan el OK para endeudarte para obras, no solo no haces ninguna sino que te guardas ls guita para especular. No sos una mesa. https://t.co/j7HwMsNnsz
— El Oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur) February 6, 2026
Horas después, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje crítico de otro usuario de X. “Que locura lo de Pullaro. No se entiende. Te dan el OK para endeudarte para obras, no solo no haces ninguna sino que te guardas ls guita para especular. No sos una mesa”, escribió “El oráculo de Trenque Lauquen”, y Milei lo resposteó.
Por su parte, el gobernador santafesino no respondió a las crítica del ministro de Economía. Tampoco respondió Pablo Olivares, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe.