Caputo quiere un IPC nuevo, pero hacerlo desde cero demoraría cuatro años
Comenzar desde cero con una nueva actualización del índice con el que se mide la inflación para que refleje los consumos actuales de los argentinos, como anunció el ministro de Economía Luis Caputo, demandaría alrededor de cuatro años, según informaron fuentes oficiales.
En la actualidad, el cálculo del IPC se basa en hábitos de consumo relevados en 2004/05. El INDEC había realizado una nueva Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) en 2017/18, que estaba prevista para implementarse en enero, pero el cambio fue frenado por el Gobierno, lo que derivó en la renuncia del entonces titular del organismo, Marco Lavagna.
Para construir un nuevo Índice de Precios al Consumidor es necesario realizar una nueva ENGHo, procesar la información, elaborar el índice, someterlo a pruebas, verificar sus resultados y recién entonces ponerlo en marcha.
La ENGHo requiere, por la magnitud del operativo, una partida presupuestaria específica, la contratación y capacitación de encuestadores adicionales y la coordinación entre el INDEC y las direcciones provinciales de estadística.
Como referencia, la ENGHo 2017/18 relevó más de 45.000 hogares en centros urbanos de más de 2.000 habitantes de todo el país, con el objetivo de reflejar la diversidad regional y socioeconómica. Por el crecimiento poblacional, se estima que hoy deberían encuestarse más de 50.000 hogares.
Ese relevamiento se extendió durante 12 meses para captar las variaciones estacionales en los hábitos de consumo, tanto en bienes como en servicios (alimentación, energía, turismo, recreación, entre otros).
En ese operativo participaron más de 550 personas, de las cuales 340 fueron encuestadores. Las encuestas permitieron conocer ingresos y gastos familiares, cómo se distribuyen a lo largo del año y qué cambios se producen con el paso del tiempo, por ejemplo, por la incorporación de nuevas tecnologías.
En la ENGHo 2017/18 se incorporaron bienes y servicios que no existían en 2004/05 y se redujo la ponderación de otros que fueron desplazados por avances tecnológicos, como internet, plataformas digitales y telefonía móvil.
La ENGHo no solo se utiliza para calcular el IPC, sino también para actualizar las canastas con las que se miden pobreza e indigencia, además de aportar información clave para cuentas nacionales y el diseño de políticas públicas.
Cada familia seleccionada debió completar cinco cuestionarios distintos, que relevaron características sociodemográficas, gastos en 1.400 categorías de productos e ingresos provenientes de distintas fuentes, formales e informales.
La decisión de realizar una nueva encuesta y procesar esa información demanda más de dos años. Luego se requieren varios meses adicionales de pruebas para validar el nuevo índice y establecer un año base. En total, el proceso insume aproximadamente cuatro años.
Como antecedente, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en 2022 su nuevo índice con base 100 en 2021, utilizando como fuente principal la ENGHo 2017/18.
Desde el organismo porteño explicaron que, tras la publicación de las bases de datos a mediados de 2020 y pese a las dificultades generadas por la pandemia, se avanzó en una revisión profunda de ponderaciones, productos de la canasta, sistema clasificatorio, informantes de la muestra, procesos de cálculo e infraestructura informática.
De todos modos, fuentes técnicas señalan que iniciar una nueva encuesta no impedía que este año se implementara el IPC basado en la ENGHo 2017/18, tal como estaba previsto, en lugar de continuar utilizando la estructura de consumo de 2004/05. Y, en paralelo, avanzar en una nueva medición que permitiera contar dentro de cuatro años con un índice basado en datos de 2026/27.