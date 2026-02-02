Caputo postergó el nuevo IPC tras la salida de Lavagna y confirmó a Pedro Lines al frente del INDEC
Tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se posterga la aplicación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), a solo ocho días de que se difunda el dato de inflación de enero. Además, ratificó en el cargo a Pedro Lines, quien se desempeñaba como segundo del organismo.
“Marco estaba trabajando en la nueva metodología y tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado”, aseguró Caputo en diálogo con Radio Rivadavia.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que “no hay necesidad de cambiar el índice ahora” y remarcó que las diferencias entre el esquema vigente y el nuevo serían mínimas. “De hecho daba prácticamente igual. Enero daba un poco más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”, afirmó.
Más temprano, desde el propio INDEC habían adelantado a Clarín que el dato de inflación de enero se publicaría con la nueva fórmula, manteniendo el cronograma previsto para el 10 de febrero. El organismo había anticipado en octubre que enero de 2026 era el momento ideal para aplicar el cambio, ya que el inicio del año calendario facilita la comparación interanual.
Qué cambios contempla el nuevo IPC
La actualización metodológica prevé dos modificaciones centrales. Por un lado, el índice pasaría de 12 a 13 divisiones, incorporando la categoría de seguros y servicios financieros, actualmente incluida dentro de “Bienes y servicios varios”.
Por otro lado, se renueva la canasta de consumo tomando como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la referencia vigente de 2004-2005, para reflejar hábitos de consumo más actuales.
Esto implica que alimentos y bebidas e indumentaria perderán peso relativo, mientras que servicios como telefonía celular, plataformas de streaming, transporte, alquileres y tarifas tendrán mayor incidencia en el cálculo.
A nivel internacional, se recomienda actualizar estas canastas cada cinco o diez años para evitar distorsiones. El IPC actual fue definido durante la gestión de Mauricio Macri, tras la intervención del organismo entre 2007 y 2015.
Advertencias del FMI y el Banco Central
El FMI ya había anticipado en agosto la inminente implementación del nuevo índice. A su vez, el Banco Central había señalado que la nueva metodología sería menos sensible a variaciones del dólar, pero más influida por aumentos de tarifas, alquileres, expensas y salarios.
La entidad que preside Santiago Bausili advirtió además que el primer trimestre de 2026 podría registrar presiones temporarias sobre la inflación por factores como el precio de la carne, las subas de tarifas y los incrementos estacionales previos al inicio del ciclo lectivo.
En este contexto, el Gobierno decidió sostener la metodología actual del IPC y postergar la implementación del nuevo esquema, al menos hasta que —según la visión oficial— el proceso de desinflación esté definitivamente afianzado.