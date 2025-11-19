Caputo “patea” el pago de deuda interna a 2027
Mediante la resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía, Luis Caputo, dispuso que los saldos adeudados por ARCA a agentes de comercio exterior pueda ser nominados en dólares. La medida es optativa y los beneficiarios deberán expresar su voluntad hasta el 1º de marzo de 2026.
Las deudas a incluir alcanzan las acumuladas al 31 de octubre de 2025. Se incluyen deudas de ARCA de obligaciones tributarias nacionales como por devolución de retenciones, IVA o reintegros.
La norma establece que los sujetos que opten por adherir al régimen podrán solicitar, a partir del 1° de enero de 2027, inclusive, su compensación contra los tributos interiores y aduaneros cuya recaudación se encuentre a cargo de la Dirección General de Aduanas dependiente de la ARCA o, en su defecto, su devolución, debiendo considerarse el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior al de su compensación o devolución.
De esta manera, el Gobierno despeja obligaciones de 2025 y las traslada a más de un año, lo que le permite limpiar parte de la deuda de 2026 mejorando su resultado fiscal.