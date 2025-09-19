Caputo: “No nos vamos a mover del programa económico y vamos a vender hasta el último dólar para sostenerlo”
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habló este jueves tras las intervenciones del Banco Central en las últimas ruedas, en las que se vendieron US$432 millones para mantener el dólar por debajo del techo de la banda cambiaria. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, afirmó el funcionario.
Caputo se refirió al programa cambiario en el programa Las Tres Anclas, emitido por el canal de streaming oficialista Carajo, y remarcó: “No nos vamos a mover del programa. Se diseñó para que los dólares del Central y los que hemos comprado sirvan para defender el techo de la banda”.
El ministro destacó la situación económica actual: “Hay un ataque político como probablemente yo no he visto nunca, combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca”. Señaló que, pese a la presión, el país mantiene superávit fiscal y comercial, un Banco Central capitalizado, sin emisión monetaria y con inflación controlada.
Sobre la reacción de los mercados, Caputo dijo: “Los mercados y la gente ven la política y se asustan y reaccionan en consecuencia; típicamente en Argentina sin tanto análisis de los fundamentals”. Y reiteró: “Nosotros confiamos plenamente en el programa y vamos a vender hasta el último dólar para sostenerlo”.
El ministro aseguró que el programa es sólido porque no hay más emisión de pesos y el Banco Central está bien capitalizado, y aseguró que hay suficientes dólares para todos. También adelantó que desde hace meses trabajan para garantizar los pagos de vencimientos de bonos en enero y julio del año próximo.
Caputo subrayó que defender las bandas no es un capricho, sino proteger un programa bien calibrado en el que confían plenamente.
En cuanto a los vetos que el Congreso revocó, como la Emergencia en Discapacidad, el ministro explicó que buscarán herramientas legales para sostener el superávit o reacomodarán partidas presupuestarias si el Parlamento no muestra cómo financiar nuevas leyes y medidas. “Todo en lo que ellos recortaron ahora lo usan para pegarnos (salud, educación, etc.), pero el equilibrio fiscal es innegociable”, sostuvo.
En clave política, Caputo se refirió a las elecciones legislativas y a la oposición: “Se ha hecho tan evidente lo que busca la oposición que no se lo creen ni sus votantes más fanáticos. Para el resto de la sociedad se ha hecho muy obvio lo que quieren hacer”.
Asimismo, el ministro defendió las medidas del gobierno y destacó los cambios implementados por Javier Milei: “Lo que hizo el Presidente no se experimentaba desde hace 120 años. Ahora las alternativas están claras. Kicillof subió impuestos al día de haber ganado”, en alusión a la decisión del gobernador bonaerense sobre Ingresos Brutos en pagos con billeteras virtuales.