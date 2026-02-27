Caputo mete cambios en Economía: Alejandro Lew dejó la Secretaría de Finanzas y lo reemplazará Federico Furiase
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Alejandro Lew dejará la Secretaría de Finanzas. Lo atribuyó a motivos personales y explicó que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria”. Federico Furiase, asesor de Caputo y director del Banco Central, será su reemplazo.
“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, anunció el ministro.
“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, agregó.