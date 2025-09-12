Caputo le echa leña al fuego… Tras los vetos, “se vienen las privatizaciones”
Luis Caputo recordó hoy que el 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones. “Privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales”, destacó el titular del Palacio de Hacienda, a través de la red social X.
Este traspaso a manos privadas alcanza los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174, que conectan con Brasil, conocida también como “la ruta del Mercosur”.
El ministro de Economía, quien lleva adelante también las áreas de infraestructura e industria, recordó que para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales que también se privatizarán en las etapas 2 y 3, “en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma http://Contrat.ar
“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, agregó Caputo.