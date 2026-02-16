Caputo enojado con los empresarios: “Les bajamos las cargas patronales un 85% y ninguno agradece”
El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en la reducción de las contribuciones patronales que contempla la reforma laboral y expresó su sorpresa por la escasa reacción del sector empresario ante el alcance de la medida. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, escribió Caputo en su cuenta de la red social X. El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei y tomó como referencia un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó el impacto del proyecto en el costo laboral.
Según el estudio, a partir del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluidos en la reforma, las contribuciones del empleador por cada nuevo trabajador pasarían del 27% actual al 15% durante un período de 48 meses.
En ese marco, la denominada cuña laboral, que surge de sumar aportes personales y contribuciones patronales, descendería del 44% al 32% del salario bruto, lo que implica una reducción de 12 puntos porcentuales sobre el costo laboral.
Comparación internacional
El IARAF también comparó la carga tributaria sobre el empleo formal en Argentina con la de los países de la OCDE, evaluando tres dimensiones: la presión de las contribuciones patronales, la carga conjunta de aportes y contribuciones y la cuña fiscal total.
En cuanto a la carga patronal sobre el costo laboral total, Argentina registra actualmente un 21,2%, ubicándose en el décimo lugar entre 39 países analizados. Con la reforma, ese porcentaje bajaría al 20,6% para grandes empresas y al 19,7% para pymes, desplazando al país al puesto 11 del ranking.
Para los trabajadores alcanzados por el RIFL, la carga descendería al 13% durante los primeros cuatro meses, lo que ubicaría a Argentina en el puesto 20 dentro del grupo evaluado.
En la medición de la carga conjunta de aportes personales y contribuciones patronales, Argentina presenta una presión del 34,6%, situándose entre los países con mayor carga. Con la aplicación de los esquemas FAL y RIFL, esa cifra se reduciría al 34,6% para grandes empresas, al 33,3% para pymes y al 27,8% para trabajadores incluidos en el régimen especial.
De acuerdo con el informe, este ajuste desplazaría a Argentina del tercer puesto al quinto entre los países con mayor carga en el caso de grandes empresas; al séptimo lugar en pymes; y al decimosexto puesto para trabajadores bajo el régimen especial.
La cuña fiscal
La tercera variable analizada es la cuña fiscal, que mide el peso total de los tributos laborales —contribuciones a la seguridad social, impuesto a las ganancias y aportes personales— sobre el costo laboral de un trabajador formal promedio.
Actualmente, Argentina registra una cuña fiscal del 34,6%, ubicándose en el puesto 25 entre las 39 economías analizadas y por debajo del promedio de la OCDE.
Con los cambios propuestos, la carga total bajaría al 34,1% para trabajadores de grandes empresas y al 33,4% en pymes, manteniendo la misma posición relativa. En el caso de los empleados alcanzados por el RIFL —con vigencia de 48 meses— la cuña fiscal descendería al 27,8% del costo laboral total, lo que desplazaría al país al puesto 32 del ranking internacional.