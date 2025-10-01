Caputo en llamas: Se desplomó la recaudación en septiembre y reactiva la motosierra
La recaudación de impuestos a nivel nacional alcanzó $15.444.976 millones ($15,4 billones) en septiembre de 2025, con una caída de 8,8% interanual en términos reales —equivalente a $1,5 billones descontando la inflación—, según los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), interpretados por el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
La baja se explica principalmente por un efecto extraordinario: el adelanto del impuesto sobre Bienes Personales registrado el mismo mes del año pasado. Sin este efecto puntual, la caída sería más moderada, de 2% interanual.
Contexto fiscal y desafíos del Gobierno
Los resultados representan un desafío para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien debe ajustar el gasto público para sostener el superávit fiscal, uno de los pilares del programa económico del gobierno de Javier Milei.
En los primeros nueve meses de 2025, la recaudación tributaria se mantuvo similar a la de enero-septiembre de 2024. Si se excluye el impuesto PAIS, ya eliminado, la recaudación habría registrado un incremento de 6,5% real.
Tributos que crecieron y los que cayeron
Entre los impuestos que mostraron mayor crecimiento destacan:
- Impuestos a los combustibles, que representan el 2,5% del total, con un aumento de 58% real.
- Aportes y contribuciones a la seguridad social, que suman el 25,3% del total, con un incremento de 18,8% real.
Por el contrario, los tributos con caída real incluyen:
- Bienes Personales, con una baja de 92,5% interanual, debido al ingreso extraordinario por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) del año anterior.
- Impuestos internos coparticipados, que descendieron 34%.
- Derechos de exportación, con una caída de 21%, por la eliminación temporal de cargas sobre granos y carnes, que implicó una merma de $150.000 millones en recursos del Estado, luego revertida a favor de las exportadoras de cereales.
En sentido contrario, los tributos que mostraron un mayor aumento real fueron:
- Derechos de importación, +33,8%.
- Impuestos a los combustibles, +25%.
- Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (“Cheque”), +4,6%.
El IVA, principal impuesto del país, se mantuvo estable en términos reales, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social crecieron 4,2% real, impulsados por el incremento del salario promedio y del tope máximo de base imponible, explicó Argañaraz.