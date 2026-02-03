Caputo defendió la apertura y apuntó contra la industria textil: “Nunca compré ropa en Argentina”
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política económica del gobierno de Javier Milei y eligió a la industria textil como ejemplo para explicar, a su manera, por qué considera que durante años se perjudicó a los consumidores en nombre de la protección del empleo.
En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario fue directo: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”. Recordó, además, que quienes tenían “posibilidad de viajar o algo” optaban por comprar prendas en el exterior.
Caputo también dejó una chicana para los empresarios del sector: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”.
El titular del Palacio de Hacienda calificó al rubro textil como “emblemático” por haber sido protegido durante muchos años bajo el argumento de que 150 mil familias dependen de la actividad. Frente a eso, contrapuso otra cifra: “Hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro y hasta 10 veces lo que vale en el mundo para proteger esto”.
Para Caputo, ese esquema fue “una medida zonza” que terminó perjudicando “al que menos tiene”. En esa línea, agregó: “Convengamos que las 150 mil familias que trabajaban en esto no es que son millonarias y le dieron un impulso al país impresionante, los que se beneficiaron eran los dueños”.
El ministro sostuvo que la Argentina puede competir en la producción de hilados, pero admitió que en la confección la situación es más compleja: “Competís contra Bangladesh, Indonesia y demás que les pagan a la mano de obra prácticamente nada y a todos los países se les hace muy difícil competir”.
Aun así, insistió en que la prioridad del Gobierno es el conjunto de la población: “Nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa”.
Finalmente, Caputo señaló que existe un “famoso mito” en torno a la protección del empleo industrial: “Esos son los famosos mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de que el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para que el que se quede sin trabajo, consiga. Ese es el punto. Ocurre en todos los países. El problema no es ese, es si no consigue”, completó.