Caputo confirmó que el Banco Mundial liberará a la Argentina otro crédito por 4 mil millones de dólares
El ministro de Economía Luis Caputo, también participó de la cumbre Trump & Milei en la Gran Manzana, y se mostró exultante en la plataforma de Elon Musk. “No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!”, señaló en uno de sus posteos. Para luego confirmar otro préstamo del Banco Mundial.
Dentro de su serie de mensajes de este martes en X, Caputo también le agradeció al Banco Mundial por su apoyo financiero: “Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga! El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”.
Y añade: “El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes”.
Por último, Caputo afirma que “este paso avanza en el paquete de apoyo de 12 mil millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril y refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial”.
Caputo añadió otro posteo para agradecer a quienes fueron los interlocutores de la comitiva argentina en uno de los salones de la sede de la ONU en Nueva York: “Impresionante reunión! Impresionante apoyo a la gestión de nuestro Presidente Javier Milei! Argentina será próspera! Gracias Presidente de los Estados Unidos Donald Trump. @realDonaldTrump Gracias Secretario Scott Bessent. Gracias Secretario Marco Rubio”, enumeró el titular del Palacio de Hacienda.