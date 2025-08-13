Caputo arremetió contra los empresarios de la construcción: “Más de uno debe seguir coimeando con intendentes y gobernadores”
En la apertura de la Expo Real Estate en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó duras críticas a gobernadores e intendentes por prácticas de corrupción que afectan al desarrollo inmobiliario.
“Probablemente más de uno de los que está acá tiene que seguir coimeando intendentes o gobernadores para que les aprueben cosas. Y todos sabemos que lo hacen. No hay que hacerlo más, hay que cambiar eso”, expresó el funcionario, marcando un fuerte cuestionamiento a los niveles provinciales y municipales.
Caputo recordó que Nación ha bajado impuestos y eliminado regulaciones, pero sostuvo que en provincias y municipios persisten aumentos de tasas y trabas burocráticas. “No podemos seguir conviviendo con impuestos distorsivos como Ingresos Brutos ni con reguladores que pidan plata para aprobar proyectos”, afirmó, instando al sector a denunciar públicamente a quienes exijan sobornos.
El ministro también adelantó que el Banco de la Nación Argentina lanzará una línea de crédito en dólares para desarrollos urbanos y suburbanos a 72 meses con tasas competitivas, que incluso podrán ser transferidas al comprador hipotecario. “Banco Nación tiene capital propio de USD 500 millones y esta línea busca impulsar el financiamiento a largo plazo”, explicó.
Además, subrayó la importancia de seguir bajando impuestos, desregular y fortalecer el mercado de capitales, para atraer inversión privada. “La estabilidad macro es clave para generar inversión de largo plazo”, señaló, instando al sector a prepararse para aprovechar estas oportunidades.
Aunque su intervención se centró en el sector inmobiliario, Caputo evitó profundizar en la coyuntura económica, marcada por un Súper Miércoles con una mega licitación de deuda por casi $15 billones y la publicación del dato de inflación de julio, dos factores que concentran la atención del mercado.