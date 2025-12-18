Caputo apuntó contra los intendentes y reclamó transparentar las tasas municipales
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a cargar este jueves contra los intendentes y reclamó que se haga público el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades de todo el país, al considerar que muchos gobiernos locales avanzan con aumentos discrecionales que impactan de lleno en la actividad económica.
“Mientras desde el gobierno les estamos devolviendo al sector privado más de 15 mil millones de dólares al año en baja de impuestos, algunos intendentes suben tasas municipales a su antojo”, cuestionó el titular del Palacio de Hacienda.
Caputo advirtió que este tipo de decisiones no sólo perjudican a las empresas, sino también a los consumidores. “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables”, sostuvo, y llamó a que el tema tenga mayor visibilidad pública. “Démosle todos la importancia que se merece a este tema”, insistió.
El pronunciamiento del ministro se produjo en el marco de la publicación difundida por el Gobierno nacional, en la que se detallan las tasas e impuestos municipales vigentes en los distintos distritos del país, con el objetivo de promover la transparencia y exponer las diferencias de presión tributaria a nivel local.
Desde el Ejecutivo buscan instalar el debate sobre el impacto de los tributos municipales en los precios, la competitividad y el consumo, en un contexto en el que el Gobierno nacional sostiene una política de reducción de impuestos y alivio fiscal para el sector privado.