Luis Caputo: “Las elecciones fueron un referéndum en donde la sociedad se manifestó abrumadoramente a favor de este cambio”
El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en el encuentro “El camino hacia una Argentina próspera”, organizado por la Fundación IEB, donde profundizó sobre la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno Nacional para las exportaciones del sector agropecuario.
En su presentación, Caputo afirmó que “el compromiso del Gobierno Nacional con el campo es desde el día uno” y celebró poder “retribuirle a este sector todo lo que ha contribuido durante tantos años”. Detalló que la soja baja del 26% al 24%; los subproductos de soja del 24,5% al 22,5%; trigo y cebada del 9,5% al 7,5%; maíz y sorgo del 9,5% al 8,5%; y el girasol del 5,5% al 4,5%.
Además, aseguró: “En la medida en que tengamos espacio fiscal, vamos a seguir bajando impuestos; la estabilidad macroeconómica y la reducción de regulaciones e impuestos es la mejor política industrial”.
En materia laboral, adelantó que la reforma que el Gobierno enviará al Congreso buscará “seguir bajando impuestos, lograr mayor crecimiento y más formalidad”. Anticipó que se incluirá “un régimen para facilitar los procesos de despidos o mutuos acuerdos”, clave —dijo— para impulsar nuevas contrataciones, y un régimen específico de nuevo empleo para pequeñas empresas.
Caputo también subrayó la necesidad de coordinar las políticas fiscales, cambiarias y monetarias con el objetivo de sostener la acumulación ordenada de reservas. Advirtió que si ese equilibrio no se lograra, podría producirse “una suba artificial del dólar” que desanclaría expectativas.
Explicó además que cuando el Banco Central compra divisas “se emiten pesos”, y si esa emisión no tiene demanda suficiente, “se genera inflación y esterilizar esos pesos pasa a ser un pasivo remunerado”.
Al defender el esquema de bandas cambiarias, señaló que “es muy pretencioso pretender flotar de un día para el otro en un país con tanta volatilidad política”. Recalcó: “El esquema va a seguir porque da certidumbre y hoy es lo mejor para el país”.
El ministro interpretó, además, que las últimas elecciones funcionaron como “un referéndum” donde la sociedad se expresó “abrumadoramente a favor de este cambio”. Remarcó que el apoyo político, económico y social se complementa con el respaldo geopolítico de los Estados Unidos.
Al cierre del encuentro, el fundador y presidente del Grupo IEB, Juan Ignacio Abuchdid, entregó a Caputo y a su equipo un reconocimiento por su gestión al frente del Ministerio de Economía.