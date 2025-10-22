Caputo ahora dice que: “Las elecciones legislativas son más importantes que las presidenciales de 2027”
El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar calma a los mercados en medio de la suba del dólar oficial, pero advirtió que el Gobierno va a “necesitar mayor gobernabilidad” para impulsar la reforma laboral e impositiva, al considerar que “el país lo necesita”. En tono electoral, lanzó un mensaje contundente: “Un voto no kirchnerista que no vaya a La Libertad Avanza será un voto perdido”.
Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo precisó: “Estamos más que nunca enfocados en esta segunda etapa. Tenemos claro que para eso vamos a necesitar mayor gobernabilidad”. Además, destacó la importancia de las elecciones legislativas de 2025, al afirmar que ahora considera que “son más importantes que las presidenciales de 2027”, un cambio respecto de sus declaraciones anteriores.
“Necesitamos las reformas lo más rápidamente posible porque el país lo necesita. Son reformas buenísimas que van a destrabar la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le impone al empresariado e impide que el país despegue”, enfatizó.
El funcionario nacional reiteró que el mundo observa con atención el rumbo económico argentino: “El mundo está mirando estas elecciones porque quiere ver que nuestra gente revalida este curso. Hay muchas inversiones esperando esta validación”, aseguró.
Sobre la política cambiaria, Caputo adelantó que “no habrá modificaciones en el tipo de cambio oficial” tras los comicios del domingo: “El esquema se va a mantener exactamente igual. Hoy tenemos un Banco Central bien capitalizado y fundamentos sólidos. Si el tipo de cambio estuviera atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones”.
También defendió la situación de las reservas internacionales, afirmando que “heredamos reservas netas negativas de 11 mil millones y ahora son positivas en 5 mil millones”, y justificó que no se acumularon más dólares porque “decidimos pagar todas las deudas. Un país sin refinanciamiento es raro, y nosotros respetamos todas las obligaciones”.
En clave política, el titular del Palacio de Hacienda criticó duramente al kirchnerismo, al que acusó de “tener un proyecto de poder, no de país”, y sostuvo que el oficialismo “viene a hacer todas las reformas que no se hicieron en 120 años”.
Asimismo, se diferenció del modelo populista: “Durante 16 de los últimos 20 años se aplicó ese esquema, con resultados desastrosos. Ya sabemos a dónde no hay que ir”.
Respecto del impacto económico, Caputo negó que las políticas oficiales afecten el crecimiento: “Es lógico que la economía se haya frenado ante los ataques de los últimos meses. Pero estamos dando vuelta el partido. En el entretiempo estamos 10 a 7, con el equipo arriba. Si pasan las elecciones, los rivales se van a colgar del travesaño. Vamos a ganar 20 a 10”.