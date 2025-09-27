Caputo: “A la gente le cuesta menos que en el 2023 llegar a fin de mes, estamos bien”
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el aumento del dólar no se trasladó a precios. “No estamos viendo un aumento de la inflación”, aseguró e insistió en que la situación de la población mejoró en el gobierno de Javier Milei. “A la gente siempre le costó llegar a fin de mes”.
El “Messi de las Finanzas”, según Milei, también destacó: “Ahora le cuesta menos que en el 2023 llegar a fin de mes, estamos bien. Por lo menos, a la mayoría. De hecho, hay 12 millones de argentinos que sacamos de la pobreza”, consideró.
Caputo, aseguró que las restricciones cruzadas aplicadas este viernes por el Banco Central no implican un control cambiario. Asimismo, explicó que el Gobierno adquirió este viernes US$1345 millones.
“El Tesoro compró el 25% de lo liquidado por el campo el jueves y hoy el 77%; fueron US$1345 millones solamente hoy”, afirmó el titular de la cartera económica, durante una entrevista con Jonatan Viale en ¿La ves? (TN).
Acompañado por Juan Pazo, titular de ARCA, y Federico Furiase, director del BCRA, Caputo señaló que con esta medida se corta el “rulo” -como se lo conoce- que genera ganancias mediante la compra del dólar minorista y la venta posterior en el Contado con Liquidación o en el MEP. “Queremos cerrar el kiosco. Hablar de cepo es un disparate”, remarcó.
En rigor, la normativa del BCRA, conocida como “restricción cruzada”, impide que quienes compren dólares en el mercado oficial accedan a los dólares financieros durante 90 días.
Caputo también se refirió al apoyo de Estados Unidos y reconoció que Donald Trump le pidió “gobernabilidad” al presidente Javier Milei, durante la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York.
En concreto, en medio de las negociaciones por una ayuda financiera que articulará el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el republicano le reclamó a Milei que consiga un acuerdo con gobernadores y sectores aliados.
“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, expresaron fuentes del Gobierno. Se trata de una de las principales preocupaciones de la gestión de Trump, que antes de habilitar los desembolsos evaluó el escenario a partir de diferentes informes sobre el esquema de alianzas del Ejecutivo.
El ministro de Economía también salió al cruce de las críticas del sector agropecuario y negó que los productores hayan sido perjudicados por la reciente política de retenciones. “No es verdad que no se beneficiaron. Hoy tienen el valor de la soja más alto en 25 años y se aprovecharon del 60% de la reducción de las retenciones”, aseguró.
También destacó que los productores cuentan con margen de negociación y libertad para buscar mejores precios en el mercado.
Caputo enfatizó que el precio de la soja registró un incremento del 17% y reafirmó que las retenciones siguen siendo una herramienta prioritaria para el equilibrio fiscal, aunque aclaró que se reducirán “cuando haya espacio para hacerlo”.
Las frases más destacadas de Luis Caputo en TN
-“El acuerdo con Estados Unidos hizo bajar el riesgo país. El mercado veía con mucha preocupación que vuelva el comunismo al poder”.
-“Nos veníamos preparando para este momento de ataque feroz y yo sabía que la alternativa de EE.UU. era muy difícil. Es una excepción, casi sin precedentes”.
-“Sirvieron mucho los viajes de Milei y las reuniones con Trump. Para EE.UU., ayudarnos es una decisión geopolítica. Nosotros daremos inversiones en la economía real”.
-“En la Argentina la gente se acostumbró a la suba del dólar. En nuestra gestión ya subió y bajó significativamente. Flota dentro de la banda”.
-“A la gente siempre le costó llegar a fin de mes. Nunca dijimos que iba a ser un proceso fácil. No creo que esto tenga que ver con el resultado de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires. En las próximas elecciones el resultado va a ser otro”.