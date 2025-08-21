Capital Humano relanzó Beneficios ANSES y anunció nuevos centros de formación e inclusión
En el Council de las Américas, la ministra Sandra Pettovello presentó una batería de medidas orientadas a fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, así como a promover la formación laboral y la inclusión de niños y adolescentes.
El Ministerio de Capital Humano confirmó el relanzamiento del programa Beneficios ANSES, que permitirá a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros automáticos en sus cuentas, a partir de acuerdos con supermercados, cámaras comerciales y diversos rubros. Según se destacó, el sistema no requerirá trámites ni intermediaciones, en línea con la política de asistencia directa impulsada por el Gobierno nacional.
Nuevos espacios de formación e inclusión
Durante su exposición, Pettovello también anunció dos iniciativas adicionales:
- Centro de Formación Laboral en Oficios: funcionará en el predio Garrigós (La Paternal, CABA) y ofrecerá capacitaciones técnicas y tecnológicas adaptadas a las demandas de sectores productivos estratégicos, con el fin de promover la inserción laboral formal.
- Centro Infanto-juvenil inclusivo “Leonor Acevedo de Borges”: abrirá en el edificio del ex Instituto Perón (Austria 2593, CABA). Estará destinado a niños y adolescentes de 4 a 15 años, con actividades de aprendizaje, exploración, música, literatura infantil y uso crítico de tecnologías, en espacios accesibles y con talleres multisensoriales.
Un círculo virtuoso
“Niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales son la base de un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico se sostendrá en el desarrollo humano a través de la inversión en Capital Humano. Este es el país que estamos construyendo y trabajaremos sin descanso para el futuro en libertad que cada argentino merece”, sostuvo Pettovello.
Con estas medidas, el Ministerio busca impulsar la formación, la inclusión y el consumo directo, reafirmando su política de apoyo sin intermediarios.