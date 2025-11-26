Capacitaron en RCP y primeros auxilios en Viale para fortalecer entornos seguros
En el marco del programa Latido Federal, se desarrolló en la ciudad de Viale una jornada de capacitación en RCP y primeros auxilios, dirigida a personal municipal, trabajadores de empresas locales y representantes de las subcomisiones de las instituciones deportivas, entre ellas el Club Atlético Unión.
La iniciativa tiene como propósito brindar herramientas concretas para actuar ante emergencias y promover entornos seguros en ámbitos comunitarios y deportivos.
Una capacitación para actuar ante emergencias
El programa Latido Federal, impulsado por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se ejecuta a través de la Coordinación Provincial de Articulación Estratégica Territorial, en articulación con Enersa y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER.
La jornada fue organizada por la Dirección de Deportes del municipio, encabezada por Adrián Fontana, y reunió a diversos actores de la comunidad.
Durante el encuentro se ofrecieron herramientas prácticas para la atención inmediata ante situaciones de riesgo y se reconoció la importancia de sostener espacios seguros en clubes y entidades sociales.
En este marco, la coordinadora provincial Yohana Fucks y el director de Deportes realizaron la entrega de botiquines de primeros auxilios a los clubes participantes, un recurso clave que fue recibido con especial valoración.
Cada asistente recibió además su certificación correspondiente.
Acompañamiento a instituciones deportivas
Tras la capacitación, las autoridades visitaron el predio del Club Atlético Unión de Viale, donde se interiorizaron sobre sus necesidades de infraestructura, en especial aquellas vinculadas a mejoras en la iluminación, fundamentales para garantizar condiciones adecuadas y seguras de entrenamiento.
Como parte del acompañamiento institucional, se entregó un juego de 20 pecheras de entrenamiento, elaboradas en articulación con el Consejo General de Educación (CGE). Este aporte se suma a las acciones destinadas a fortalecer la actividad deportiva local.
Compromiso provincial
La articulación entre organismos provinciales, municipales y educativos evidencia el compromiso de la gestión provincial con el fortalecimiento del deporte, la prevención en salud y el apoyo permanente a las instituciones que constituyen pilares de la vida comunitaria.